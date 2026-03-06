Руслана Цаликова приняли по-домашнему

Как стало известно “Ъ”, правоохранители проверяют бывшего первого замминистра обороны Руслана Цаликова на причастность к еще целому ряду преступлений коррупционной направленности. При этом следствие потребовало для фигуранта домашнего ареста, несмотря на то, что даже первоначальное обвинение грозит господину Цаликову 20 годами заключения.

Руслан Цаликов (фото 2017 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) и суд засекретили причину, по которой бывший первый замминистра обороны Руслан Цаликов, обвиняемый в получении взяток, растрате, легализации и, наконец, организации преступного сообщества, оказался не в СИЗО, а под домашним арестом. О такой мере пресечения в Басманном суде ходатайствовал именно представитель СКР. Суд против этого возражать не стал.

Отметим, что информации о том, что дело вообще было рассмотрено, на сайте суда до сих пор нет. Да и само состоявшееся накануне заседание было проведено в максимально закрытом от прессы режиме. Для избрания меры пресечения фигуранта привезли поздно вечером, когда суд уже был закрыт для публики, в связи с чем всех представителей СМИ попросили «на выход».

Буквально несколько строк о том, что Руслан Цаликов отправлен под домашний арест, появились в Telegram-канале Мосгорсуда лишь около 22 часов 5 марта. Как раз из этого сообщения и следовало, что именно о такой мере пресечения — домашнем аресте — для обвиняемого попросил сам следователь. Никаких объяснений, почему с таким букетом статей УК фигуранта не стали отправлять в СИЗО, ни от СКР, ни от суда не последовало.

Единственным объяснением избрания такой мягкой меры пресечения может быть разве что плачевное состояние здоровья бывшего замминистра.

Впрочем, если такие проблемы у него и имелись, то еще совсем недавно они не мешали ему занимать ключевую должность в Минобороны, а после увольнения оттуда пытаться стать сенатором.

Ближайшие два месяца обвиняемый Цаликов будет находиться в одном из своих загородных особняков или московской квартире. Для контроля за его перемещениями силовики, очевидно, используют электронный браслет.

По данным “Ъ”, задержан Руслан Цаликов был в кабинете следователя, куда его вызвали на допрос. По его окончании фигуранту предъявили обвинение в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, которое действовало с 2017 по 2024 год, в 12 эпизодах особо крупной растраты, получении двух взяток и отмывании похищенного (ст. 210, 160, 290 и 174.1 УК РФ).

По данным “Ъ”, в основу уголовного дела в отношении Руслана Цаликова легли материалы, собранные сотрудниками ГУЭБиПК МВД и следственного департамента МВД, которые в итоге были переданы в СКР.

Речь в них идет о поставках по завышенным ценам вещевого имущества Минобороны через АО «Военторг». По данным следствия, именно генерал Цаликов курировал деятельность АО «Гарнизон» — акционера и учредителя «Военторга». Как уже рассказывал “Ъ”, изначально по делу были выявлены хищения на сумму более 400 млн руб., которые совершались при поставках в Минобороны армейских несессеров — наборов предметов личной гигиены. Они, как установило следствие, закупались у производителя через компании-посредники по значительно завышенным ценам. Затем в деле появились эпизоды с хищениями бюджетных средств при снабжении военных бельем, головными уборами и формой.

Сейчас ущерб военному ведомству, в том числе и от действий бывшего замминистра Цаликова, превышает уже 6,6 млрд руб.

Отмывал последний похищенное, по данным СКР, через приобретение коммерческой недвижимости в Москве. Она оформлялась на родных и его доверенных лиц. Соответствующие документы на этот счет были обнаружены во время многочисленных обысков как у них, так и у самого подследственного.

Эпизоды со взятками, по данным “Ъ”, выявили уже сотрудники департамента военной контрразведки (ДВКР) ФСБ. Из материалов дела следует, что мзду за общее покровительство Руслан Цаликов получал живыми деньгами и дорогостоящим имуществом как минимум дважды — в 2019 и 2020 годах. Их ему передавали бенефициары двух компаний, выполнявших в интересах Минобороны проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы.

При этом источники “Ъ” отмечают, что сотрудники ДВКР и полиции продолжают проверять действия господина Цаликова в Минобороны, которым также может быть дана правовая оценка в новых эпизодах расследования. Отметим, что если вину Руслана Цаликова докажут в суде, то в колонию строгого режима он может отправиться как минимум на 20 лет. Погашать же нанесенный им ущерб будут, очевидно, как раз той самой обнаруженной в ходе расследования недвижимостью, стоимость которой исчисляется миллиардами рублей.

