Военный бюджет растрачен в особом порядке

Как стало известно “Ъ”, в Москве вынесен приговор по делу о хищении из бюджета более 6,6 млрд руб. при поставках по завышенным ценам вещевого имущества для армии через АО «Военторг». Замоскворецкий райсуд столицы отправил в колонию на семь лет Тимура Исакова, бенефициара ряда коммерческих организаций, в том числе ООО «Сандора», отправлявшего военным несессеры. Осужденный остался недоволен приговором и его обжаловал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Процесс по делу заключившего с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве Исакова, полностью признавшего вину и давшего показания на нескольких других фигурантов, в том числе из Министерства обороны, прошел в особом порядке — без исследования доказательств и занял два заседания. На первом, 10 июня, подсудимому продлили домашний арест, а на втором, 24 июня, уже огласили приговор. Суд признал господина Исакова виновным в растрате в особо крупном размере и создании преступного сообщества. Назначенный срок семь лет колонии строгого режима и арест в зале суда стал полной неожиданностью для подсудимого, который, видимо, рассчитывал на условный срок. Он не согласился с исходом дела и обжаловал приговор в Мосгорсуде.

Тимур Исаков являлся одним из ключевых фигурантов в громком деле о преступном сообществе, которое, по данным Следственного комитета России, похитило бюджетные средства в ходе реализации с 1 августа 2017 по 31 июля 2024 года заключенных между АО «Военторг» и Минобороны 12 госконтрактов о поставках в войска имущества, в том числе армейских несессеров. Их закупали для армии по завышенным на 30–40% ценам, установил СКР.

Делалось это путем привлечения к исполнению договоров аффилированных фирм, выставлявших либо счета на завышенные суммы, либо вообще фиктивные сметы. Так, следствие выяснило, что в 2022 году бизнесмен Тимур Исаков организовал заключение фиктивных договоров между подконтрольными ему ООО «Сандора» и ООО «Убик Текстиль» на пошив сумок для армейских несессеров — наборов предметов личной гигиены, в которые входят зубная щетка и паста, мыло, бритвенный станок, расческа, полотенце, гели, лосьоны и т. п. Они вообще не отшивались в России, а закупались за границей. Также в схеме были задействованы подконтрольные ему же ООО «Славяновская» и ООО «Объединенная текстильная компания».

В результате махинаций из казны было украдено 1,185 млрд руб., а всего, как утверждает СКР, участники ОПС похитили 6,6 млрд руб. В ходе следствия Исаков не только признал вину, но и стал ключевым свидетелем обвинения, дав показания на других участников коррупционной схемы.

Еще одним из организаторов преступного сообщества наряду с Исаковым следствие называет бывшего главу крупнейшего поставщика Минобороны АО «Военторг» Владимира Павлова, который, впрочем, категорически отрицает вину. Ему помимо растраты вменяется организация преступного сообщества с использование служебного положения и легализация похищенного (ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 210, ст. 174.1 УК РФ). Также не признает вину топ-менеджер дзержинской швейной фабрики «Русь» Дмитрий Громов, который, как и господин Павлов, содержится под стражей.

Расследование их дела завершено, фигуранты знакомятся со 143 томами. Дела в отношении других фигурантов — бенефициара подмосковного ООО «Арома Пром» Сергея Тетруашвили и гендиректора ООО «Сандора» и ООО «Альтера» Дмитрия Комлева, заключивших с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве,— были выделены в отдельное производство, а сами они переведены под домашние аресты. Судьба дела главы ООО «ТПК Стандарт» Александра Навроцкого неизвестна. Господин Комлев 9 июля был осужден Замоскворецким судом Москвы на шесть лет колонии за растрату и участие в преступном сообществе. Он тоже не согласился с исходом дела и обжаловал приговор.

Мария Локотецкая