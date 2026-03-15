У Руслана Цаликова поехала взятка

«Ъ» стали известны новые подробности громкого уголовного дела бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова. По версии СКР, за общее покровительство коммерческим структурам он получил две взятки — мотоциклом Hоnda, на котором потом ездил его сын и «живыми» деньгами. Кожаную сумку с 50 млн рублей замминистра принесли прямо на работу.

Бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов

Как установил Следственный комитет России, первую взятку господин Цаликов получил в июле 2019 года от председателя совета директоров ОАО «Бамстройпуть», президента столичной Федерации фигурного катания на коньках Антона Абдурахманова.

За «общее покровительство» самого господина Абдурахманова и возглавляемой им организации при получении и исполнении госконтрактов на объектах Минобороны бизнесмен презентовал замминистра мотоцикл Hоnda Gold Wing стоимостью 2 млн 286 тысяч рублей, который 3 июля 2019 года оформили на сына господина Цаликова.

Сам 44-летний господин Абдурахманов, которому вменили дачу взятки в особо крупном размере (ч.5 ст. 291 УК РФ), еще в начале 2025 года был заочно арестован и объявлен в международный розыск в рамках другого дела — о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Его фигурантами также стали несколько руководителей находящейся в процессе банкротства строительной компании. Среди них — гендиректор ОАО «Бамстройпуть» Игорь Тушкевич, выступивший одним из главных свидетелей обвинения по делу другого экс-замминистра обороны, генерала армии Павла Попова. Последний был обвинен в хищении средств парка «Патриот», взяточничестве и других преступлениях. Его дело с ноября 2025 года слушается в 235-м гарнизонном военном суде Москвы.

Два вмененных господину Попову эпизода получения взяток связаны с безвозмездным предоставлением ему как раз фирмой «Бамстройпуть» в 2014-2024 годах квартиры для проживания на Фрунзенской набережной неподалеку от главного здания Министерства обороны, а также внедорожника Lexus LX 570. ОАО «Бамстройпуть» в те годы занималось строительством Национального центра управления обороной РФ, преемника Центрального командного пункта Генштаба. Сам господин Попов получение взяток категорически отрицает. После того как господин Тушкевич дал против него показания, его освободили от ответственности за дачу взятки, как лицо, добровольно сообщившее о преступлении.

Что же касается второго эпизода получения взятки Русланом Цаликовым, то преступный умысел на это у замминистра обороны, как установило следствие, возник ровно спустя год — в апреле 2020 года. Именно тогда, как считает СКР, находясь у себя в кабинете на Фрунзенской набережной он потребовал от бенефициара другой подрядной компании военного ведомства АО «Военно-строительная компания» (АО «ВСК) Владимира Семенова 50 млн рублей. В такую сумму, по данным следствия, господин Цаликов оценил «общее покровительство» фирме при получении и исполнении госконтрактов на объектах Минобороны, а также «сопровождение» по всем вопросам текущей деятельности фактического руководителя АО «ВСК» Евгения Горбачева, когда-то возглавлявшего АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ).

Господа Семенов и Горбачев согласились, после чего первый собрал и отнес замминистру наличность, положив 50 млн руб в кожаную сумку.

По сведениям «Ъ», об этом эпизоде стало известно в ходе расследования Следственным департаментов МВД другого уголовного дела — о хищении более 9 млрд руб, фигурантами которого стали несколько человек, среди которых — первый замминистра строительства ДНР Юлия Мерваезова, руководитель «Главного военно-строительного управления № 8» (ГВСУ № 8) Вадим Выгулярный, а также господа Семенов и Горбачев.

Всем вменили мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) при строительстве ряда объектов для военных городков в Хакасии, Мурманской области, Тыве, а также для Иркутского военного суворовского училища и объектов для военных частей РВСН в поселке Пашино Новосибирской области.

При этом Евгений Горбачев уже был осужден в 2024 году, получив по приговору Савеловского суда Москвы 5,5 лет за причастность к хищению в 2015–2016 годах 360 млн руб. при строительстве в Арктике радиолокационных станций и пунктов наведения авиации. В рамках дела господина Цаликова господам Семенову и Горбачеву инкриминировали дачу взятки группой лиц в особо крупном размере (ч.5 ст. 291 УК РФ).

По закону дело в отношении взяткодателей может быть прекращено по примечанию к данной статье, в которой говорится, что такое возможно для лиц, добровольно сообщивших о преступлении.

Первый замминистра обороны Руслан Цаликов был задержан 5 марта. В тот же день Басманный райсуд Москвы по ходатайству СКР отправил его под домашний арест. Основанием для этого стали проблемы со здоровьем и заслуги перед страной 69-летнего отставного военного. Помимо двух эпизодов взяток (ч.6 ст. 290 УК РФ), следствие инкриминирует ему создание и руководство преступным сообществом (ч.1 ст. 210 УК РФ), которое похитило из бюджета более 6,6 млрд рублей при поставках втридорога вещевого имущества для армии через АО «Военторг», 12 эпизодов растраты (ч. 4 ст. 160), а также легализацию части похищенных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК). Свою вину господин Цаликов, по данным «Ъ», категорически отрицает.

Мария Локотецкая