С новым первым

Господину Яскевичу 53 года. За последние несколько лет он успел поработать в разных сферах: занимал посты заместителя председателя Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края, первого заместителя директора КГАУ «Центр спортивной подготовки» (занимается организацией соревнований, формированием команд, содержанием спортивных сооружений). В июле 2023 года господин Котюков назначил Тараса Яскевича руководителем краевого агентства по туризму. «Будем развивать наш Красноярский край и его туристическую привлекательность»,— говорил тогда чиновник о своей предстоящей деятельности. Но уже в июле 2024 года он получил назначение в новой области — на пост главы крайизбиркома.