С новым первым

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Красноярский губернатор подобрал замену Сергею Пономаренко
Красноярский губернатор Михаил Котюков выдвинул на пост своего первого заместителя Тараса Яскевича, последние два года возглавляющего краевую избирательную комиссию. Он сменит Сергея Пономаренко, который, отработав заместителем у нескольких губернаторов, перешел в Совет федерации. Кандидатуру господина Яскевича предстоит утвердить Законодательному собранию. У парламентских партий она возражений не вызвала.
В конце минувшей недели глава Красноярского края Михаил Котюков внес в Законодательное собрание региона кандидатуру Тараса Яскевича для утверждения на должность первого заместителя губернатора — руководителя администрации губернатора. Это произошло в самом конце месячного срока (с момента отставки предыдущего первого вице-губернатора), который устав края отводит руководителю региона на подбор кандидата.
Должность оказалась вакантной в самом начале октября, когда Заксобрание избрало своим представителем в Совете федерации Сергея Пономаренко, избравшегося в краевой парламент от «Единой России». В правительстве региона он работал с 2002 года. Вице-губернатором господина Пономаренко впервые назначил в 2007 году Александр Хлопонин. Затем он занимал руководящие посты при губернаторах Льве Кузнецове, Викторе Толоконском, Александре Уссе и Михаиле Котюкове.
Причины своего выбора Михаил Котюков публично не объяснял. В пресс-релизе на официальном краевом портале лишь указывается, что в настоящее время Тарас Яскевич занимает пост председателя избирательной комиссии Красноярского края.
Господину Яскевичу 53 года. За последние несколько лет он успел поработать в разных сферах: занимал посты заместителя председателя Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края, первого заместителя директора КГАУ «Центр спортивной подготовки» (занимается организацией соревнований, формированием команд, содержанием спортивных сооружений). В июле 2023 года господин Котюков назначил Тараса Яскевича руководителем краевого агентства по туризму. «Будем развивать наш Красноярский край и его туристическую привлекательность»,— говорил тогда чиновник о своей предстоящей деятельности. Но уже в июле 2024 года он получил назначение в новой области — на пост главы крайизбиркома.
Во главе избирательной комиссии Тарас Яскевич провел несколько избирательных кампаний. В том числе, выборы в созданные в результате муниципальной реформы окружные советы первого созыва в 2025 году, депутатов Госдумы РФ и Заксобрания — в 2026-м.
«Кандидатура Тараса Яскевича на пост первого вице-губернатора стала сюрпризом. Его фамилия мелькала в списках возможных преемников Сергея Пономаренко, которые обсуждались в кулуарах, но далеко не в первых рядах. Котюков держал интригу до последнего… Решение можно назвать консервативным: губернатор не стал радикально менять систему, выбрав человека изнутри существующей вертикали»,— прокомментировал решение главы региона политолог Александр Чернявский.
По его словам, господин Яскевич зарекомендовал себя системным руководителем, в крайизбиркоме работал функционально, без скандалов. «Фактически эта должность для него стала очень полезной школой перед постом куратора регионального внутрипола… Вопрос лишь в том, насколько ему удастся выстроить в своем блоке стратегический контур реагирования на многочисленные риски и вызовы, которого региону не хватало последние месяцы»,— добавил эксперт.
Утверждение кандидатуры Тараса Яскевича Заксобранием не должно вызвать проблем. Напомним, что Михаил Котюков возглавляет региональное отделение «Единой России», которая располагает в краевом парламенте 38 мандатами из 52.
Впрочем, у парламентской оппозиции также нет принципиальных возражений. Как сообщил «Ъ-Сибирь» секретарь комитета регионального отделения (РО) КПРФ по идеологии, пропаганде и протестной деятельности Алексей Слонов, в ходе избирательных кампаний у партии сложились рабочие отношения с председателем крайизбиркома.
«Кандидатуру Тараса Владимировича Яскевича на должность первого заместителя губернатора края в целом поддерживаем. В период избирательной кампании он показал готовность к диалогу и оперативному решению спорных вопросов. Для новой должности эти качества важны. Ожидаем открытого взаимодействия с парламентом и внимания к проблемам жителей края»,— сообщил, в свою очередь, первый заместитель координатора РО ЛДПР Семен Сендерский.
В декабре 2026 года заканчивается пятилетний срок полномочий действующего состава крайизбиркома. Согласно законодательству региона, выдвижение кандидатов производится на паритетных началах губернатором и Заксобранием: по семь человек от каждой ветви власти. В настоящее время идет процесс согласования кандидатур.