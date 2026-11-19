Пашинян рассчитывает встретиться с Путиным 3 декабря
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о планах посетить Москву 3 декабря. Он намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Подробности о повестке встречи господин Пашинян не привел. «Мы предварительно договорились, что 3 декабря я совершу рабочий визит в Москву, где у меня состоятся переговоры и встреча с президентом РФ»,— рассказал он журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
Касаясь выбора между Евросоюзом (ЕС) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), премьер Армении сказал, что «Россия не играет первостепенной роли» в том, чтобы этот вопрос оказался в повестке. При этом Никол Пашинян указал на необходимость обсудить эту тему. По его словам, главный вопрос заключается в сроках проведения референдума о вступлении республики в ЕС.
Никол Пашинян видит Армению в составе ЕС через 20 лет. Выход страны из ЕАЭС он назвал неизбежным. Российская сторона неоднократно говорила о невозможности одновременного членства Армении в ЕАЭС и ЕС. ЕАЭС предупредил о падении ВВП Армении на 15% в случае выхода страны из объединения.