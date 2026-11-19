Касаясь выбора между Евросоюзом (ЕС) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), премьер Армении сказал, что «Россия не играет первостепенной роли» в том, чтобы этот вопрос оказался в повестке. При этом Никол Пашинян указал на необходимость обсудить эту тему. По его словам, главный вопрос заключается в сроках проведения референдума о вступлении республики в ЕС.