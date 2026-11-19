Си призвал Путина и Трампа вместе реагировать на глобальные вызовы
Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что Китай, Россия и США должны объединить усилия для того, чтобы отстаивать мир на планете и противостоять глобальным вызовам. Он напомнил, что страны входят в состав Совета безопасности ООН как постоянные члены.
«На фоне небывалых тектонических перемен глобального масштаба мир спокойным не назовешь. В непогоду познается чувство долга»,— сказал господин Си на открытой части переговоров с президентами России и США. По его словам, страны могли бы «вносить еще более крупный вклад в дело прогресса человечества».
Глобальные вызовы председатель КНР незадолго до трехсторонней встречи обсуждал на отдельных переговорах с Дональдом Трампом. Он предложил Вашингтону продолжать сотрудничать с Пекином в сфере искусственного интеллекта, чтобы «ИИ всегда оставался под контролем человека».
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также председатель КНР Си Цзиньпин проводят первые в истории трехсторонние переговоры на саммите АТЭС. Открытая часть встречи продлилась 10 минут.