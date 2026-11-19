«На фоне небывалых тектонических перемен глобального масштаба мир спокойным не назовешь. В непогоду познается чувство долга»,— сказал господин Си на открытой части переговоров с президентами России и США. По его словам, страны могли бы «вносить еще более крупный вклад в дело прогресса человечества».