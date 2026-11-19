Кандидатуры были переданы в избирательный комитет для рассмотрения и принятия решения об их допуске к участию в выборах. Согласно уставу головной футбольной структуры, ассоциации-члены FIFA будут уведомлены о списке выдвинутых и допущенных кандидатов не позднее 18 февраля.