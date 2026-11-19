Определились все кандидаты на пост президента FIFA
Пресс-служба Международной федерации футбола (FIFA) опубликовала список кандидатов на пост президента организации. Голосование пройдет 18 марта 2027 года на конгрессе FIFA в Марокко.
В выборах примут участие три кандидата:
Джанни Инфантино — действующий президент FIFA. Швейцарец возглавил структуру в 2016 году, после чего дважды переизбирался на безальтернативной основе.
Филипп Диалло — глава Федерации футбола Франции с 2023 года. На выборы президента FIFA он был выдвинут Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA).
Кодзо Тасима — почетный президент Федерации футбола Японии. В 2015 году он стал членом исполкома FIFA, через год вошел в совет организации.
Кандидатуры были переданы в избирательный комитет для рассмотрения и принятия решения об их допуске к участию в выборах. Согласно уставу головной футбольной структуры, ассоциации-члены FIFA будут уведомлены о списке выдвинутых и допущенных кандидатов не позднее 18 февраля.