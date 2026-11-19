Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Илона Маска в том, что американский миллиардер намеренно замедлил скорость Starshield. В ответ Маск назвал президента Украины лжецом. По его словам, если бы скорость действительно снизили, Россия «тут же одержала бы победу». При этом бизнесмен отметил, что его спутники запрещено использовать для наступательных операций.