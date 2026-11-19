О чем договорились на встрече в формате «Рамштайн»?
Обзор зарубежной прессы
Европа согласовала более €3 млрд на военную помощь Украине. Об этом стороны договорились на встрече в формате «Рамштайн». Страны-партнеры объявили о новых пакетах финансирования, включая закупки американского оружия для ВСУ. Встреча также запомнилась демаршем главного стратега Пентагона. Элбридж Колби раскритиковал удары вглубь России и покинул зал заседаний до того, как министр обороны Украины Евгений Хмара начал выступление. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
Одним из главных вопросов на повестке 37-й встречи в формате «Рамштайн» стало финансирование Украины. Представители Киева заявили, что в 2027 году дефицит бюджета страны превысит €70 млрд.
В результате председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить €45 млрд вдобавок к уже согласованному кредиту на €90 млрд. Но у некоторых участников встречи это вызвало недоумение, пишет портал Euronews.
Во-первых, из-за высоких цен на энергоносители европейский фондовый рынок переживает не лучшие времена. Стоимость заимствований растет, а покрывать проценты придется всем 27 членам ЕС. Предложение главы Еврокомиссии отклонили Словакия, Чехия, Венгрия и Болгария. В ответ канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил наложить вето на весь бюджет ЕС. На этом фоне заявления фон дер Ляйен о едином блоке звучат противоречиво, отмечает издание.
В свою очередь, страны Северной Европы и Великобритания подтвердили, что соглашения о многомиллиардных поставках оружия Украине останутся в силе. Лондон, в частности, передаст ВСУ свыше 1 тыс. ударных беспилотников большой дальности. Сразу после этого главный стратег Пентагона Элбридж Колби раскритиковал атаки по объектам в глубине России. По его словам, в таких операциях нет военной ценности. Затем Колби неожиданно покинул заседание. Подобный демарш вызвал беспокойство у европейских союзников Украины, передают источники The Telegraph.
По их словам, Вашингтон фактически встал на сторону Москвы. Собеседник газеты из Германии отметил, что США сосредоточены на ударах вглубь территории Ирана. Поэтому позиция Пентагона по Украине выглядит крайне противоречивой.
Подводя итоги последних встреч, британская газета The Guardian пришла к выводу, что Европа так и не смогла стать полноценным игроком на геополитической арене. Помимо споров из-за финансирования, весьма красноречивым выглядит отказ дать главе дипломатии ЕС Кае Каллас мандат на переговоры с Россией.
The Guardian выделяет несколько причин такого шага. Во-первых, Каллас считают слишком бескомпромиссной. Во-вторых, Франция и Германия хотят сохранить собственное представительство на будущих переговорах без необходимости согласовывать позицию с чиновником из Брюсселя.
Как пишут европейские СМИ, министр обороны Украины Евгений Хмара в том числе пожаловался на сбои в системе Starshield. Это сеть спутников, которая предназначена для координации военных действий.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Илона Маска в том, что американский миллиардер намеренно замедлил скорость Starshield. В ответ Маск назвал президента Украины лжецом. По его словам, если бы скорость действительно снизили, Россия «тут же одержала бы победу». При этом бизнесмен отметил, что его спутники запрещено использовать для наступательных операций.
19 ноября спецпосланники президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер проведут переговоры с Зеленским и европейскими лидерами.