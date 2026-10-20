Цена двух букв

Прежде всего, вступление в ЕС отменяет единую таможенную территорию союза в ее нынешнем виде — с 2015 года она охватывает страны «пятерки» и позволяет соблюдать принцип свободного перемещения товаров, использовать единые правила торговли с третьими странами и иметь единую таможенную границу. Присоединение же Армении к ЕС при сохранении ее членства в ЕАЭС несет риски нарушения единства такого пространства, поскольку остальным членам союза придется перепроверять поступления на внутренний рынок товаров из третьих стран, ввозимых с территории Армении. Следовательно, Еревану придется выйти из состава ЕАЭС.