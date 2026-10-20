Цена двух букв
Подсчитаны потери Армении от перехода из ЕАЭС в ЕС
Представители России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии в Евразийском межправсовете подсчитали «цену» возможного приостановления членства Армении в ЕАЭС для этой страны. Согласно опубликованному ими 20 октября докладу, в случае реализации такого сценария армянский ВВП сократится на 15,6%, потребление — на 14,6%, а товарооборот с партнерами по «пятерке» — на 55,6%. Сообщается, что доклад направлен в Евразийскую экономическую комиссию для официальной передачи лидерам стран «пятерки».
Члены Евразийского межправительственного совета от РФ, Белоруссии, Казахстана и Киргизии в подготовленном ими докладе предрекают Армении стремительное падение ее макроэкономических показателей в случае ее выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 20 октября документ опубликован на сайте российского правительства.
Парламент Армении принял закон о начале процесса вступления в Евросоюз в марте 2025 года. 29 мая 2026-го в Астане лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли совместное заявление, в котором указали на необходимость проведения в Армении референдума с вопросом о вставшем выборе: вступление в ЕС или дальнейшее пребывание в составе ЕАЭС.
«На двух стульях усидеть не удастся, это совершенно точно»,— характеризовал ранее ситуацию курирующий связи с ЕАЭС российский вице-премьер Алексей Оверчук.
В представленном докладе дается обоснование такой позиции — для Армении единый рынок товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов перестанет функционировать.
Прежде всего, вступление в ЕС отменяет единую таможенную территорию союза в ее нынешнем виде — с 2015 года она охватывает страны «пятерки» и позволяет соблюдать принцип свободного перемещения товаров, использовать единые правила торговли с третьими странами и иметь единую таможенную границу. Присоединение же Армении к ЕС при сохранении ее членства в ЕАЭС несет риски нарушения единства такого пространства, поскольку остальным членам союза придется перепроверять поступления на внутренний рынок товаров из третьих стран, ввозимых с территории Армении. Следовательно, Еревану придется выйти из состава ЕАЭС.
Однако после этого режим свободной торговли с партнерами союза — Ираном, Вьетнамом, Сербией, Монголией, ОАЭ — в отношении Армении прекратит действовать. Под угрозу также будут поставлены цели модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик, поскольку условия доступа поставщиков из государств—членов ЕАЭС на армянский рынок становятся неопределенными, что, как сказано, «существенно осложняет» запуск долгосрочных кооперационных проектов.
Все это приведет к тому, что макроэкономические показатели Армении стремительно ухудшатся, считают авторы доклада, даже исходя из сценария, при котором Армения сохранит полноправное членство в Содружестве Независимых Государств.
Согласно расчетам, ВВП Армении снизится на 15,6% ($4,6 млрд) с нынешнего уровня, а потребление сократится на 14,6% ($3,5 млрд).
Рост инфляции в Армении относительно базового уровня при таком исходе оценен в 14,9 процентного пункта.
Совокупный экспорт товаров и услуг Армении снизится на 41,6% (на $6 млрд), импорт — 27,1% (на $4,8 млрд). В прошлом году на другие страны ЕАЭС приходилось 38% армянского экспорта и 37,7% — импорта.
При приостановлении членства в ЕАЭС импорт газа Арменией в стоимостном выражении вырастет на 69% — с $389 млн до $657,5 млн.
Объем денежных переводов в Армению, основным источником которых выступает РФ, упадет с почти $4 млрд до $1,85 млрд. Авторы доклада отмечают, что в 2025 году в РФ насчитывалось 124,6 тыс. трудовых мигрантов из Армении, и все они не смогут продолжать работать в прежнем режиме в случае выхода Еревана из ЕАЭС.
Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, уважая право армянского народа самостоятельно решать вопрос об участии или неучастии в тех или иных союзах, «не заинтересованы в выходе Республики Армения из состава Евразийского экономического союза», подчеркивается в докладе. При этом Еревану напоминают — страны объединения в соответствии с общепризнанными нормами и принципами международного права вправе временно приостановить действие договора о ЕАЭС в отношении Армении — и это решение может действовать вплоть до проведения референдума в этой стране.
Сообщается, что 20 октября доклад направлен в Евразийскую экономическую комиссию для официальной передачи лидерам стран «пятерки».