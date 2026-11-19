Там, где начинаются подковерные игры, логика зачастую работать перестает. Футбольное хозяйство не исключение. Казалось бы, новый президент FIFA точно должен быть избран, ведь действующий глава пойман за руку на коррупционных схемах. Джанни Инфантино пытался продать коммерческие и телевизионные права частным инвесторам, да еще и предлагал тем ассоциациям, которые его в этом поддержат, по $40 млн. То есть фактически взятку. После этой истории кресло под чиновником закачалось, но он удержался и продолжает оставаться главным претендентом на победу в этой футбольно-президентской гонке. Дело в том, что его поддерживают две серьезные ассоциации — Азия и Африка. И не просто так, считает комментатор Александр Шмурнов (признан иноагентом):