«Кресло под чиновником закачалось»
Владимир Осипов — о том, сможет ли Инфантино сохранить пост президента FIFA
Прием заявок от претендентов на должность главы FIFA завершен. Пост президента рассчитывают занять четыре человека. Кроме действующего главы организации Джанни Инфантино, в выборах планируют принять участие еще трое: француз Филипп Диалло, который представляет УЕФА, кандидат от Японии Кодзо Тасима и швейцарец Рамон Вега, выдвинувшийся как частное лицо. Россия, как член FIFA, хоть и ограниченный в правах, тоже будет принимать участие в голосовании. Но РФС держит в секрете, чью кандидатуру поддержит. Кто победит в этой гонке, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
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Там, где начинаются подковерные игры, логика зачастую работать перестает. Футбольное хозяйство не исключение. Казалось бы, новый президент FIFA точно должен быть избран, ведь действующий глава пойман за руку на коррупционных схемах. Джанни Инфантино пытался продать коммерческие и телевизионные права частным инвесторам, да еще и предлагал тем ассоциациям, которые его в этом поддержат, по $40 млн. То есть фактически взятку. После этой истории кресло под чиновником закачалось, но он удержался и продолжает оставаться главным претендентом на победу в этой футбольно-президентской гонке. Дело в том, что его поддерживают две серьезные ассоциации — Азия и Африка. И не просто так, считает комментатор Александр Шмурнов (признан иноагентом):
«Азия и Африка получили от Инфантино такие гигантские преференции, незаслуженные абсолютно, что они, конечно, все проголосуют за него. Этого ему будет достаточно, даже если Европа и весь остальной мир проголосуют против».
Расклад сил понятен. Из 211 членов FIFA на Азию и Африку приходится 100 голосов. А для того чтобы сесть в кресло президента, при итоговом голосовании нужно получить 106. Добрать остальные Инфантино будет несложно. Президент Ливанской ассоциации футбола Хашем Хайдар открыто заявлял, что кроме Азии и Африки чиновника поддерживают представители Южной Америки и Карибского бассейна. А это еще 35 голосов. Правда, несмотря на такую поддержку, уважение действующий глава организации растерял, считает футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции:
«Очень мало осталось стран, кроме США, где его хотя бы уважают. Я думаю, что могут не переизбрать — слишком много он поддержки потерял своего ближайшего окружения».
Европейский кандидат, француз Филипп Диалло, в этой борьбе единственный реальный конкурент Инфантино. Но при всем уважении представитель УЕФА, несмотря на всю финансовую мощь своей организации, может заручиться голосами только 55 европейских стран. Именно поэтому, анализируя возможности развития событий на данный момент, искусственный интеллект оценивает шансы на победу Инфантино очень высоко — около 80%.
Но выборы пройдут только в середине марта 2027 года. Так что у европейцев есть время, чтобы изменить расклад сил. Например, пообещать федерациям, поддерживающим Инфантино, еще больше различных преференций. А бюджет УЕФА значительно превышает совокупный доход всех остальных конфедераций вместе взятых. К примеру, в этом году даже без чемпионата Европы организация заработала почти €5,5 млрд. Так что сбрасывать со счетов вариант победы представителя Старого Света нельзя. Хотя в этом случае шансы на возвращение российских клубов, и уж тем более сборной, на международный уровень сразу серьезно снизятся.