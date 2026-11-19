С 20 ноября из Крыма на Кубань начнут ходить бесплатные катера
Пассажиры с 20 ноября смогут бесплатно переправляться из Крыма в Краснодарский край на катерах. Их будут перевозить из порта Крым в порт Кавказ, сообщил ТАСС советник главы республики Олег Крючков. На кубанском берегу пассажиров встретят автобусы, которые в зависимости от маршрута доставят их в Краснодар или Тамань.
Перевозки организуют из-за временной остановки движения автомобилей и поездов по Крымскому мосту. После трех атак беспилотников его конструкции получили повреждения. Возбуждено дело о теракте. Власти продолжают оценивать нанесенный мосту ущерб.