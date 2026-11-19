Хуснуллин допустил частичное восстановление Крымского моста через месяц-два
Отдельные элементы Крымского моста могут быть запущены через месяц-два. Точные сроки восстановления будут определены в течение недели, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Мы сейчас оценим разные варианты в зависимости от того, в какой форме мы его будем восстанавливать»,— сказал Марат Хуснуллин ТАСС.
Крым полностью обеспечен продуктами питания и медикаментами, сообщил ТАСС советник главы региона Олег Крючков. По его словам, поставки осуществляются бесперебойно.
С начала недели ВСУ трижды атаковали Крымский мост беспилотниками. Конструкции моста получили повреждения. Движение по нему было приостановлено.