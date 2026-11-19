Акции МГКЛ упали на 92% по сравнению с ценой IPO в 2023 году
Акции МГКЛ (головная компания группы «Мосгорломбард») подешевели на 92% по сравнению с ценой первичного размещения (IPO) на Московской бирже в декабре 2023 года, обратил внимание РБК. Тогда размещение прошло по цене 2,5 руб. за акцию. На торгах Мосбиржи 19 ноября котировки МГКЛ опускались до 0,19 руб. за бумагу.
Из-за падения цены акций Мосбирже пришлось провести дискретный аукцион. По состоянию на 12:18 бумаги МГКЛ скорректировались на отметке 0,2 руб. за штуку (-15,68%).
Акции МГКЛ снижаются с конца октября из-за прекращения операций по счетам дочерних компаний и дефолтов по облигациям. 16 и 18 ноября МГКЛ допустила два полноценных дефолта по выплате купонного дохода по выпускам облигаций серий 001Р-07 и 001РS-02. После первого дефолта компания заявила о намерении реструктуризировать долг.