Пашинян видит Армению в составе Евросоюза через 20 лет

Ранее российская сторона указывала на невозможность одновременного членства в Таможенном союзе и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и в Евросоюзе. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с господином Пашиняном отметил, что принятие закона о начале процедуры вступления в ЕС фактически означает заявление о выходе из ЕАЭС. Москва считает необходимым как можно скорее провести в Армении референдум по этому вопросу.