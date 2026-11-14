Пашинян видит Армению в составе Евросоюза через 20 лет
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что видит свою страну в составе Евросоюза через 20 лет. Об этом он сказал, выступая в Дублинском институте по международным и европейским делам.
По словам господина Пашиняна, Армения должна подать официальную заявку на вступление в ЕС в 2027 или 2028 году. Напомним, что в марте 2025 года парламент Армении принял закон, запускающий процесс вступления республики в Евросоюз, что стало ключевым шагом в текущей внешнеполитической стратегии страны.
Ранее российская сторона указывала на невозможность одновременного членства в Таможенном союзе и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и в Евросоюзе. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с господином Пашиняном отметил, что принятие закона о начале процедуры вступления в ЕС фактически означает заявление о выходе из ЕАЭС. Москва считает необходимым как можно скорее провести в Армении референдум по этому вопросу.
Помимо этого, Никол Пашинян планирует совершить три визита в Россию в декабре, что может свидетельствовать о желании сохранить деловой диалог с Москвой в условиях меняющихся геополитических реалий.