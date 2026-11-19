В ИРИ заверили, что игра «Командиры бездорожья» вышла в релиз в начале ноября и имеет хорошие отзывы игроков и высокий рейтинг (7,8 из 10 на VK Play), а также отмечена премией «Наш Игропром-2026» в номинации «Лучший симулятор». По словам представителя организации, сейчас компания работает над исполнением договора и достижением KPI по скачиваниям. «Завершающий платеж производится после выполнения KPI — это типовое условие договора и распространяется на всех подрядчиков, с которыми работает АНО»,— уточнили в ИРИ. Для проекта «Командиры бездорожья» достижение KPI намечено на декабрь 2027 года. В ГПМХ не ответили “Ъ”.