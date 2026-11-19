Командиры безденежья
Победитель конкурса ИРИ ищет инвестора для продолжения работы над проектом
Создатели видеоигры «Командиры бездорожья» ищут инвестора из-за кассового разрыва и долгов. Компаниям предлагается войти в капитал студии-разработчика «Фоксхаунд», получив долю не менее 60% с оформленными правами на продукт. Однако в целом на рынке обостряется проблема поиска финансирования, а у потенциальных инвесторов нет экспертизы в этом сегменте.
Компания «Фоксхаунд» ищет инвестора на свой видеоигровой проект «Командиры бездорожья», рассказали “Ъ” три источника в крупных видеоигровых студиях. Изначально компания вела переговоры с «Газпром-медиа холдингом» (ГПМХ), говорят собеседники “Ъ”, предполагалась модель media for equity — холдинг должен был обеспечить постоянный поток трафика в проект в обмен на долю в нем. Однако после августа, по данным “Ъ”, ГПМХ вышел из переговоров.
ООО «Фоксхаунд» было создано в 2013 году и изначально занималось разработкой прототипов для разных компаний. По 40% в ООО принадлежат Алене Цапенко и продуктовому директору компании Дмитрию Карасеву, еще 13% — у соучредителя студии «Сайберия Нова» Евгения Русака. Выручка компании за прошлый год сократилась на 76%, до 147 тыс. руб., чистый убыток составил 68 млн руб. Ключевой проект «Фоксхаунда» — игра «Командиры бездорожья», которая в 2025 году стала победителем конкурса на создание национального контента от Института развития интернета (ИРИ).
Сам проект ищет инвестора из-за кассового разрыва. Так, текущие долги компании составляют 175 млн руб., из которых 58,3 млн руб. приходится на займы учредителей и третьих лиц, еще 116 млн руб.— на долги по зарплате сотрудников и перед третьими лицами. Подтвержденные расходы на проект уже составили 442 млн руб., говорят собеседники “Ъ” в отрасли.
Инвесторам (текст сообщения есть у “Ъ”) предлагается доля не менее 60% компании с оформленными правами на продукт, включая исходный код и торговые знаки, за 215 млн руб. Уточняется, что 78 млн руб. из этой суммы в будущем будет компенсировано потенциальному инвестору ИРИ. После сделки разработчики планируют продолжать работу над игрой с урезанным коллективом. Продуктовый директор ООО «Фоксхаунд» Дмитрий Карасев подтвердил “Ъ” факт поиска инвестора, однако отказался комментировать детали, в том числе по размеру долга и работе с ИРИ, сославшись на коммерческую тайну и договор о неразглашении.
Студия ищет инвестора уже на протяжении полугода, однако безуспешно, говорит источник “Ъ” на видеоигровом рынке. Собеседники “Ъ” утверждают, что ИРИ отказал команде «Командиров бездорожья» в выплате последнего транша по гранту из-за невыполнения ключевого показателя эффективности (KPI), но продлил сроки для их исполнения.
В ИРИ заверили, что игра «Командиры бездорожья» вышла в релиз в начале ноября и имеет хорошие отзывы игроков и высокий рейтинг (7,8 из 10 на VK Play), а также отмечена премией «Наш Игропром-2026» в номинации «Лучший симулятор». По словам представителя организации, сейчас компания работает над исполнением договора и достижением KPI по скачиваниям. «Завершающий платеж производится после выполнения KPI — это типовое условие договора и распространяется на всех подрядчиков, с которыми работает АНО»,— уточнили в ИРИ. Для проекта «Командиры бездорожья» достижение KPI намечено на декабрь 2027 года. В ГПМХ не ответили “Ъ”.
В случае, если бы ГПМХ обеспечил поток трафика на платформу, у проекта был бы шанс покрыть долги за счет рекламы, считает собеседник “Ъ” в одной из крупных студий. «Однако сейчас на рынке нет потенциальных инвесторов, более того, у оставшихся отсутствует понимание рынка видеоигр как такового»,— указывает источник. Более половины крупных видеоигровых студий в России столкнулись с проблемами в поиске финансирования (см. “Ъ” от 15 июня). Главные трудности у участников рынка вызывают трансграничные платежи, выход на международные рынки и квалифицированная экспертиза для потенциальных инвесторов.