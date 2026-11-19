Экс-чиновнику хватит и рубля
Бывший руководитель ульяновского управления Росприроднадзора настаивает на извинениях прокурора
Экс-руководитель ульяновского управления Росприроднадзора Александр Каплин в суде требует от природоохранного прокурора извинений, а с Минфина РФ — выплатить один рубль компенсации морального вреда за причиненный ущерб незаконным уголовным преследованием. В 2025 году Александра Каплина подозревали в злоупотребления должностными полномочиями в период руководства ведомством. Дело было прекращено в связи с непричастностью подозреваемого к преступлению.
Ленинский районный суд Ульяновска приступил к рассмотрению иска экс-руководителя ульяновского регионального управления Росприроднадзора, эколога и юриста Александра Каплина к Волжскому межрегиональному природоохранному прокурору и к Минфину РФ. Бывший чиновник требует себя реабилитировать и компенсировать ему моральной вред, причиненный незаконным уголовным преследованием. В фабуле иска говорится, что господин Каплин настаивает на том, чтобы природоохранная прокуратура официально через СМИ сообщила о незаконности дела. От Минфина же экс-руководитель регионального Росприроднадзора требует выплатить ему один рубль в качестве компенсации морального вреда. На последнем заседании, состоявшемся во вторник, суд принял решение привлечь к рассмотрению дела прокуратуру Ульяновской области в качестве соответчика. Это связано с тем, что статья 136 УПК РФ предусматривает, что прокурор (не оговаривается, какой — природоохранный или областной) от имени государства приносит официальное извинение реабилитированному гражданину.
Александр Каплин возглавлял управление Росприроднадзора с января 2011 года по 4 сентября 2019 года, до момента реорганизации ведомства.
Уголовное дело, о котором идет речь, было возбуждено в апреле 2025 года на основании материалов, переданных в СУ СКР Волжским межрегиональным природоохранным прокурором для решения вопроса об уголовном преследовании Александра Каплина по фактам злоупотребления должностными полномочиями на посту руководителя природоохранного ведомства (ч.1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Экс-чиновника подозревали в том, что он выдал лицензии на обращение с опасными отходами трем компаниям («Дефус», «Эколидер» и «Экопром»), руководители которых впоследствии совершили экологические преступления — вместо утилизации часть опасных отходов сливалась в канализацию или на землю. Сам экс-глава управления Росприроднадзора называл подозрения в отношении него ложными и необоснованными. В мае 2026 года уголовное дело руководителей трех компаний, обвиняемых в мошенничестве и намеренном нарушении правил обращения с опасными отходами (ч. 6 ст. 159 и ч. 1 и ч. 2 ст. 247 УК РФ), было направлено в суд, который в июле приговорил их к крупным штрафам. А дело самого господина Каплина в апреле 2026 года было прекращено «в связи с его непричастностью к преступлению».
Господин Каплин настаивает, что официально сообщить о реабилитации и принести ему извинения должен именно природоохранный прокурор, поскольку именно он инициировал возбуждение уголовного дела. В октябре Александр Каплин уже подавал в Ленинский райсуд жалобу о бездействии природоохранного прокурора «в части непринесения в установленные сроки официального извинения за незаконное уголовное преследование». Суд в удовлетворении иска отказал. 30 ноября апелляцию по этому поводу рассмотрит областной суд.
В беседе с «Ъ-Волга» господин Каплин заметил, что назначил компенсацию морального ущерба размером в один рубль, потому что для него «имеет значение не сумма, а сам факт официальной и публичной реабилитации с извинениями прокурора по делу, к которому непричастен».
Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура (ВМПП) на запрос «Ъ-Волга» не ответила. В направленных в суд возражениях на иск Александра Каплина отмечала, что не принимала решение о возбуждении уголовного дела и считает себя «ненадлежащим ответчиком». При этом в надзорном органе уточнили, что прекращение уголовного дела в связи с непричастностью не исключает возможности оценки тех же фактов в гражданском судопроизводстве, а «уже принятые судебные акты подтверждают факт коррупционного правонарушения».
ВМПП имеет в виду гражданское дело по ее же иску, который был подан в марте этого года, еще до завершения расследования по уголовному делу. Тогда ведомство потребовало обратить в доход государства имущество и денежные средства нарушителей (126 млн руб.), которые, по мнению истца, получили доходы за счет незаконно выданных лицензий и покровительства Александра Каплина. Основная часть доказательств была построена на материалах уголовного дела господина Каплина, «прекращенного в связи с его непричастностью». Среди ответчиков оказался и сам Александр Каплин. В конце июня Заволжский райсуд Ульяновска принял решение, обратное выводам следствия, определив, что экс-глава природоохранного ведомства виновен в коррупционном правонарушении и должен нести солидарную ответственность. В конце октября апелляционная инстанции согласилась с решением райсуда.
Александр Каплин заявляет об ошибочности этого решения, «выводы которого были основаны на материалах прекращенного уголовного дела». «Я обжалую его и готов дойти до Конституционного суда, который, считаю, обязательно заметит противоречие»,— сказал эколог (в 2006 году он уже выигрывал в Конституционном суде дело о тарифах).
В прокуратуре Ульяновской области комментировать ситуацию отказались.