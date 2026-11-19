Ленинский районный суд Ульяновска приступил к рассмотрению иска экс-руководителя ульяновского регионального управления Росприроднадзора, эколога и юриста Александра Каплина к Волжскому межрегиональному природоохранному прокурору и к Минфину РФ. Бывший чиновник требует себя реабилитировать и компенсировать ему моральной вред, причиненный незаконным уголовным преследованием. В фабуле иска говорится, что господин Каплин настаивает на том, чтобы природоохранная прокуратура официально через СМИ сообщила о незаконности дела. От Минфина же экс-руководитель регионального Росприроднадзора требует выплатить ему один рубль в качестве компенсации морального вреда. На последнем заседании, состоявшемся во вторник, суд принял решение привлечь к рассмотрению дела прокуратуру Ульяновской области в качестве соответчика. Это связано с тем, что статья 136 УПК РФ предусматривает, что прокурор (не оговаривается, какой — природоохранный или областной) от имени государства приносит официальное извинение реабилитированному гражданину.