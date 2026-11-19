После атаки БПЛА в Курске возбуждено дело о теракте
Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки БПЛА в Курске. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.
Как уточняет СКР, при атаке пострадали мирные жители, в том числе ребенок. Повреждены десятки зданий: жилые дома и объекты инфраструктуры, учебные и социальные учреждения, а также автомобили.
По последним данным властей, при ударе ранены 11 человек. Осколками сбитых БПЛА повреждены многоквартирный и частные дома, здание Арбитражного суда, Центральная городская библиотека, Дом быта, Курский медколледж и травмпункт.