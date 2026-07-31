Бизнесменов, сливавших опасные отходы вместо обезвреживания, приговорили к штрафам

В среду Ленинский районный суд Ульяновска огласил приговор шести жителям региона, которые нанесли ущерб окружающей среде — на сумму 13 млн руб., а Федеральному экологическому оператору — более 9,1 млн руб. Информация об оглашении приговора размещена на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Как пояснили «Ъ» в прокуратуре Ульяновской области, решением суда обвиняемые — руководители и сотрудники компаний «Дефус», «Экопром» и «Эколидер» — признаны виновными (в зависимости от роли и степени участия каждого) в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере (ч. 6 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы), в пособничестве мошенничеству (ч. 5 ст. 33, ч. 6 ст. 159 УК РФ) и в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшем загрязнение и отравление окружающей среды (ч. 1 и ч. 2 ст. 247 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

По данным следствия, волгоградское АО «Каустик» заключило с Федеральным экологическим оператором (ФГУП «ФЭО», именно ФЭО отвечает за сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение высокоопасных отходов) договор об утилизации высокоопасных отходов (II класса) — дихлорэтана. По договору с ФЭО перевозку, обезвреживание и утилизацию этих отходов на себя взяла компания «Дефус», зарегистрированная в Ульяновске и имеющая площадки в Димитровграде (на территории ДААЗа) и в поселке Новосельдинском (Ленинский район Ульяновска). Однако следствие выяснило, что установка по обезвреживанию отходов (мобильный инсинератор HURIKAN 500) компании «Дефус» по своей производительности никак не могла обеспечить обезвреживание тех больших объемов отходов, что поступали, согласно договору, с АО «Каустик». Следствие отмечает, что и. о. директора «Дефуса» (он же — владелец ООО «Экопром») Александр Любушкин принял решение просто сливать высокоопасные отходы на землю или в канализацию. К реализации своего плана он привлек владельца и директора компании «Эколидер» Рафаэля Бакирова (вывоз опасных отходов). По поручению Александра Любушкина Рафаэль Бакиров вывозил высокоопасные отходы цистернами на арендованную площадку производственной базы ЗАО «Барс» в поселке Новосельдинском в Ульяновске, где эти отходы сливались на землю (в разные сроки — в объеме 27,8 тонны, 27,6 тонны, 27,2 тонны). После этого, по данным следствия, оформлялись подложные документы о якобы обезвреживании отходов, за что, в соответствии с контрактом, «Дефус» получал соответствующую оплату. По такой же схеме отходы вывозились на площадку в Димитровграде, где сливались в канализацию.

Всего по подложным документам мошенническими действиями Федеральной экологической компании был нанесен ущерб в размере 9,148 млн руб. В СУ СКР отмечали, что площадь загрязненного участка в Новосельдинском составила 750 кв. м, «окружающей среде причинен существенный вред, выраженный в угнетении и гибели растительного покрова, загрязнении плодородного слоя почвы токсичными веществами и в риске загрязнения грунтовых и поверхностных вод, которые загрязняют источники питьевой воды и экосистемы». Сумма ущерба окружающей среде составила 13 млн руб.

Обвинение настаивало для основных фигурантов на наказании в виде двух лет колонии общего режима со штрафом 300 тыс. руб. — для Александра Любушкина и на полутора годах лишения свободы для Рафаэля Бакирова. Суд согласился с доводами обвинения, но приговорил Александра Любушкина к штрафу 450 тыс. руб., остальных подсудимых — к штрафам от 50 тыс. руб. до 400 тыс. руб.

В прокуратуре региона отмечают, что после получения полного текста приговора будет рассмотрен вопрос о возможности внесения апелляционного представления.

Сергей Титов, Ульяновск