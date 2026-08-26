Суд нашел в лицензиях корыстные мотивы

В Ульяновском областном суде готовятся к рассмотрению апелляционные жалобы экс-руководителя регионального управления Росприроднадзора Александра Каплина и других ответчиков по делу о незаконной выдаче лицензий компаниям, занимающимся утилизацией опасных отходов. Районный суд пришел к выводу, что полученный компаниями доход в размере 126 млн руб. «является средством коррупционного обогащения» и подлежит изъятию в бюджет в солидарном порядке, в том числе с причастных бывших чиновников ведомства. Александр Каплин заявляет, что выводы суда построены на ложных показаниях его бывшего подчиненного Алексея Орлова и материалах уголовного дела, по которому он был признан непричастным к преступлению.

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В Ульяновский областной суд поступили апелляционные жалобы экс-руководителя управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Александра Каплина и других ответчиков по делу о незаконной выдаче лицензий.

Решение по этому делу было вынесено в конце июня Заволжским районным судом по иску Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры (ВМПП). Суд установил, что экс-руководитель управления Росприроднадзора по Ульяновской области в 2019 году «организовал незаконную выдачу и переоформление лицензий на осуществление деятельности по обращению с отходами I-IV классов опасности трем аффилированным с ним юридическим лицам, которые не имели необходимого оборудования для этих целей». «Данные предприятия принадлежали близким ему лицам, а после увольнения с государственной службы он стал их фактическим руководителем», — высказывал свою позицию истец. Суд посчитал доход компаний незаконным и удовлетворил требования прокурора - в доход государства обращены три предприятия и взысканы 126 млн руб. дохода от незаконной деятельности. Средства взыскиваются в солидарном порядке со всех ответчиков, за исключением начальника отдела госэконадзора Алексея Орлова, постановил суд.

Александр Каплин занимал пост руководителя управления Росприроднадзора с января 2011 года по 4 сентября 2019 года. В 1997 - 2005 гг. он работал адвокатом, возглавлял реготделение российского движения «Зеленые», был зампредом регионального Госэкоконтроля, депутатом гордумы Ульяновска III созыва. После реорганизации регионального управления Росприроднадзора занимался бизнесом, связанным с экологией, и утилизацией отходов.

В своем иске прокуратура утверждала, что Александр Каплин и его подчиненный главный специалист-эксперт отдела госэконадзора Григорий Денешик в 2019 г. организовали незаконную выдачу лицензий на деятельность по обращению с опасными отходами для компаний «Дефус», «Эколидер» и «Экопром». Ведомство считает, что это было сделано «в корыстных интересах» «в связи с аффилированностью данной организации с близкими чиновнику лицами»: соучредителеми «Дефуса» на тот момент была мать сотрудницы управления Роспотребнадзора, с которой господин Каплин находится в близких отношениях «и имеет общих детей». Также истец считает, что и двум другим компаниям была выдана лицензия в связи с тем, что они были аффилированы с Александром Каплиным, который «был знаком» с их соучредителями. В дальнейшем, утверждается в иске, после увольнения из управления Александр Каплин возглавил компанию «Дефус», став ее совладельцем, «а также стал фактическим собственником “Экопрома”».

Почти половину констатирующей части решения суда занимают данные, полученные из материалов уголовного дела, возбужденного в апреле 2025 года по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ) при выдаче лицензий тем же компаниям. Григорий Денешик проходил по делу обвиняемым, Александр Каплин — в качестве подозреваемого. Фактически расследовались те же обстоятельства, что и в гражданском процессе. Дело в отношении Александра Каплина и Григория Денешика следствие хотело прекратить в связи с истечением срока давности, но Александр Каплин настоял на продолжении расследования. В итоге уголовное дело в апреле этого года было прекращено «в связи с непричастностью обвиняемого и подозреваемого к совершению преступления».

Большую часть решения суда занимают взятые из уголовного дела показания Алексея Орлова, где тот сообщает следствию о том, что «в период нахождения в должности Александр Каплин использовал свои функциональные обязанности в личных и корыстных целях через своих доверенных и подставных лиц», разработав для этого специальные коррупционные схемы. В иске ВМПП отмечалось, что руководитель отдела госэконадзора Алексей Орлов, под руководством которого готовились материалы на выдачу лицензий, «был введен в заблуждение» Александром Каплиным.

Александр Каплин заявлял суду, что лицензии выдавались на законных основаниях, никаких замечаний от контролирующих органов не поступало. Он также отметил, что все материалы по выдаче лицензии готовились как раз под руководством Алексея Орлова, «принципиальное решение о выдаче лицензии принимал именно он». Он также отмечал, что никакого отношения к компаниям «Эколидер» и «Экопром» никогда не имел. Компанией «Дефус» в течение 2023 года он действительно руководил и тогда же имел долю через «НКЭЦ Групп», но эта доля была продана в 2024 году. Информацию о своей аффилированности в связи с тем, что совладелица компании была матерью его сотрудницы, с которой он был в близких отношениях, он назвал ложной, поскольку в то время отношения были деловые, совместно с сотрудницей они не проживали, и общих детей не было.

В беседе с «Ъ» он отметил, что дело по иску ВМПП «во многом построено на показаниях заинтересованного лица», бывшего начальника отдела госэконадзора Алексея Орлова, у которого сложились неприязненные отношения с Александром Каплиным, после того как тот дал показания по уголовному делу самого Алексея Орлова, признанного судом виновным в мошенничестве. «Сейчас суд в своем решении назвал действия Орлова добросовестными, но как раз это опровергается уголовным делом», — заявил Александр Каплин. По его словам, в апелляционной жалобе он просит отменить решение райсуда и отказать ВМПП в удовлетворении иска.

Как ранее сообщал «Ъ», в июне 2023 года Ленинский районный суд Ульяновска приговорил заместителя руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Алексея Орлова к штрафу 450 тыс. руб. и с запретом занимать руководящие должности в государственных организациях за мошенничество при продления лицензии компании «Зеленый город». Приговор устоял во всех инстанциях.

Сергей Титов, Ульяновск