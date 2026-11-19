В Крыму сейчас находится около 2 тыс. пассажиров, которые не смогли вернуться на материковую часть, сообщил Дмитрий Ядров. Он добавил, что морской транспорт временно не ходит из-за погодных условий, однако заверил, что работа в «части восстановления логистики» ведется.