Минтранс сегодня оценит сроки восстановления движения поездов по Крымскому мосту
Министерство транспорта планирует к 16:00-17:00 мск 19 ноября оценить ситуацию на Крымском мосту, чтобы определить сроки, в которые удастся возобновить движение поездов. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Ядров.
«Сейчас не функционирует соответствующее железнодорожное полотно. Идет исследование того, в каких это объемах и какие работы необходимо проводить»,— сказал господин Ядров журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Незадолго до этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что движение поездов с 16:00 уже будет восстановлено.
За последние три дня ВСУ трижды атаковали Крымский мост. СКР сообщал о повреждениях его конструкции, однако масштабы разрушений не уточнял. Сейчас движение по мосту остановлено полностью.
В Крыму сейчас находится около 2 тыс. пассажиров, которые не смогли вернуться на материковую часть, сообщил Дмитрий Ядров. Он добавил, что морской транспорт временно не ходит из-за погодных условий, однако заверил, что работа в «части восстановления логистики» ведется.
В обход Крымского моста доехать до территории республики можно только по федеральной трассе Р-280 — она проходит через Ростов-на-Дону, Мариуполь и Мелитополь. Участок трассы в Неклиновском районе Ростовской области поврежден после удара БПЛА.