В Ульяновской области сотрудников компании будут судить за слив высокоопасных отходов

Прокуратура Ульяновской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о загрязнении окружающей среды и мошенничестве на сумму более 9,1 млн руб., сообщила в пятницу прокуратура Ульяновской области.

По данным ведомства, шестеро жителей региона — руководители и сотрудники компаний «Дефус» (ООО), «Экопром» (ООО) и «Эколидер» (ООО) обвиняются (в зависимости от роли и степени участия) в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере (ч. 6 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы), в пособничестве в мошенничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 6 ст. 159 УК РФ) и в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшем загрязнение, отравление или заражение окружающей среды (ч. 1 и ч. 2 ст. 247 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

Как отмечается в обвинительном заключении, следствие установило, что волгоградское АО «Каустик» заключило с Федеральным экологическим оператором (ФГУП «ФЭО») договор об утилизации высокоопасных отходов (II класса) — дихлорэтана. Согласно федеральному законодательству, с 1 марта 2022 года обращение с отходами I и II классов опасности в России регулирует единый федеральный оператор — ФГУП «ФЭО». Он отвечает за сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение таких отходов на всей территории страны.

По договору с «ФЭО» перевозку, обезвреживание и утилизацию этих отходов на себя взяла компания «Дефус», зарегистрированная в Ульяновске и имеющая площадки в Димитровграде (на территории ДААЗа) и в поселке Новосельдинском (Ленинский район Ульяновска). Согласно приказам руководства ООО «Дефус», временно исполняющим обязанности директора этой компании на период с 28.03.2024 по 26.03.2025 был назначен владелец компании «Экопром» Александр Любушкин.

Сначала следствие выяснило, что установка по обезвреживанию отходов (мобильный инсинератор HURIKAN 500) по своей производительности никак не могла обеспечить обезвреживание тех больших объемов отходов, что поступали, согласно договору, с АО «Каустик». В ходе расследования выяснилось, что Александр Любушкин, принял решение просто сливать высокоопасные отходы на землю или в канализацию, для чего привлек к реализации своего плана владельца и директора компании «Эколидер» (ООО) Рафаэля Бакирова (вывоз опасных отходов). По поручению Александра Любушкина Рафаэль Бакиров вывозил высокоопасные отходы цистернами на арендованную площадку производственной базы ЗАО «Барс» в поселке Новосельдинском в Ульяновске, где эти отходы просто сливались на землю (в разные сроки — в объеме 27,8 тонны, 27,6 тонны, 27,2 тонны). После этого, по данным следствия, оформлялись подложные документы об исполнении обязательств в рамках заключенного договора на оказание услуг по обращению с отходами II класса опасности.

Всего по подложным документам мошенническими действиями Федеральной экологической компании был нанесен ущерб в размере 9,148 млн руб. По данным следствия, эти деньги Александр Любушкин и Рафаэль Бакиров «распределили между собой в личных целях и для дальнейшей предпринимательской деятельности». На какую сумму нанесен ущерб окружающей среде и как это может повлиять на здоровье жителей города и животного мира, в материалах прокуратуры не отмечается.

Сергей Титов, Ульяновск