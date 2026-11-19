ЕС запретил россиянам участвовать в программе стипендий Erasmus+
Евросоюз (ЕС) запретил жителям России участвовать в программе Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM), которая входит в Erasmus+. Это следует из руководства по программе, опубликованного Еврокомиссией 18 ноября. Запрет распространяется на жителей новых российских регионов, за исключением тех, у кого есть гражданство Украины.
Erasmus+ — программа Европейского союза в сфере образования, профессиональной подготовки, молодежи и спорта. Она предполагает обмен между университетами ЕС и России.
В 2022 году Совет ЕС запретил финансовую и нефинансовую поддержку российских государственных организаций. В том же году Минобрнауки рекомендовало образовательным организациям воздержаться от сотрудничества со странами Европы в рамках программы Erasmus+.