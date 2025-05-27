В Ульяновске экс-руководителя управления Росприроднадзора подозревают в злоупотреблении полномочиями

Бывшего руководителя управления Росприроднадзора по Ульяновской области (управление реорганизовано 25 октября 2019 года путем присоединения к Межрегиональному управлению Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям), эколога и юриста Александра Каплина во вторник вызвали в региональное следственное управление СКР на допрос, где было ему заявлено, что его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ, от штрафа до 80 тыс. руб. до четырех лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Каплин со страницы в VK Фото: Каплин со страницы в VK

После допроса Александр Каплин был отпущен, обвинение ему не предъявлено, мера пресечения не избрана.

По данным источников «Ъ-Волга», предварительную информацию по Александру Каплину собирало УФСБ, сейчас расследованием занимаются следователи СУ СКР. В следственном управлении СКР эту информацию подтвердили, но от комментариев отказались.

Господин Каплин в телефонном разговоре с «Ъ-Волга» подтвердил, что был на допросе, и что его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, а именно в том, что в 2019 году «среди сотен других подписанных документов» он выдал лицензии трем организациям (речь идет про ООО «Дефус», ООО «Экопрос» и ООО «Эколидер».— “Ъ”), которые «что-то нашкодили», «уличены в каких-то нарушениях». «В одной из них — ООО «Дефус» — я действительно работал директором с февраля 2023 года по март 2024 года, с тех пор к ним отношения не имел»,— пояснил эколог. По его словам, по закону запрещено в течение двух лет устраиваться на работу в организации, к которым мог иметь отношение в силу исполнения должностных обязанностей. Но два года у него истекли в сентябре 2021 года. «Если бы я принял решение устроиться на работу в той компании раньше, я должен был бы сообщить об этом в Москву, в комиссию по конфликту интересов, и тогда бы они принимали решение, целесообразно это, или нет. Но то, что я начал там работать в феврале 2023 года, закон уже не запрещает. Поэтому непонятно, что было незаконного. Подробной расшифровки незаконности мне предъявлено не было»,— сказал Александр Каплин. По его словам, в уголовном деле, в котором фигурируют эти три организации, говорится о нарушениях при выдаче лицензий, «именно этим и интересовались следователи», однако в чем конкретно были эти нарушения, сам он не знает. «С моей стороны никакой незаконности при выдачи этих лицензий не было»,— сказал Александр Каплин. Сам экс-руководитель управления Росприроднадзора отметил, что у него «сложилось впечатление заказного характера этого дела» или наличия ложного доноса.

Ранее Александр Каплин неоднократно выступал с жесткими оценками действий чиновников или компаний в качестве эксперта в публикациях «Ъ» по резонансным делам, касающимся экологических проблем, в частности по застройкам в пойме Свияги и около Шолмовского озера, рекультивации Красноярского полигона ТКО, по уголовным делам, связанным с рекультивацией ООПТ «Винновская роща».

Сергей Титов, Ульяновск