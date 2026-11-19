Тема сокращения ядерных вооружений — одна из центральных на переговорах лидеров трех стран. Сейчас встреча проходит за закрытыми дверями, на момент написания материала она длится уже более часа. Открытая часть встречи, на которой Си Цзиньпин предложил уничтожить ядерное оружие, длилась около 10 минут.