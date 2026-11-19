Председатель КНР Си Цзиньпин призвал уничтожить ядерное оружие
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом призвал полностью запретить ядерное оружие и уничтожить его.
«Ядерное оружие — это зависший над головой человечества дамоклов меч. Его следует полностью запретить и окончательно уничтожить, чтобы в конечном итоге создать свободный от ядерного оружия мир», — заявил Си Цзиньпин.
Тема сокращения ядерных вооружений — одна из центральных на переговорах лидеров трех стран. Сейчас встреча проходит за закрытыми дверями, на момент написания материала она длится уже более часа. Открытая часть встречи, на которой Си Цзиньпин предложил уничтожить ядерное оружие, длилась около 10 минут.