Чистая прибыль «Европлана» по МСФО выросла более чем вдвое за девять месяцев
Чистая прибыль «Европлана» по МСФО составила 7,1 млрд рублей за 9 месяцев
Чистая прибыль «Европлана» по МСФО составила 7,1 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2026 года. Это на 141% больше аналогичного показателя годом ранее, указано в отчетности.
Лизинговый портфель «Европлана» снизился с начала 2025 года на 20% — до 135,6 млрд руб. Это связано с «плановым выбытием по сроку и ускоренным выбытием из-за просрочек по договорам лизинга», пояснили в компании.
Чистый процентный доход «Европлана» за отчетный период сократился на 30% — до 11,9 млрд руб., чистый непроцентный доход — на 7%, до 12,7 млрд руб. Стоимость риска упала до 5,9%. Капитал компании с начала 2025 года вырос на 19% — до 50 млрд руб. Рентабельность капитала составила 19,1%.
За январь-сентябрь «Европлан» закупил и передал в лизинг более 24 тыс. единиц автотранспорта и техники на 90,8 млрд руб. с НДС (+28% год к году). Компания провела 745 тыс. сделок, число клиентов достигло 179 тыс. В лизинге на отчетную дату находится 94 тыс. автомобилей и техники.