За январь-сентябрь «Европлан» закупил и передал в лизинг более 24 тыс. единиц автотранспорта и техники на 90,8 млрд руб. с НДС (+28% год к году). Компания провела 745 тыс. сделок, число клиентов достигло 179 тыс. В лизинге на отчетную дату находится 94 тыс. автомобилей и техники.