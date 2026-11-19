Следующим этапом станет запуск реестра перевозчиков. Он должен отделить компании, работающие законно, от тех, кто не соблюдает установленные требования. Однако до запуска необходимо определить, как реестр будет работать не только при выборе перевозчика, но и во время доставки. Если отсутствие ИНН перевозчика в реестре лишит его возможности подписывать ЭТрН или быть назначенным на перевозку, изменение статуса после погрузки может остановить уже начатый рейс. Тогда возникает несколько вопросов: можно ли завершить доставку, что произойдет с грузом в кузове и кто будет отвечать за нарушение обязательств?