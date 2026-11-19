Обязательства раньше готовности
Данил Скворцов — о проблемах перехода рынка на использование электронных перевозочных документов
С 1 сентября 2026 года все участники рынка коммерческих перевозок должны были перейти на электронный документооборот. За первый месяц через ГИС ЭПД было оформлено более 39 млн документов. На первый взгляд кажется, что система работает хорошо и выдерживает промышленную нагрузку, однако объем не позволяет судить о качестве работы, считает директор по операциям и эффективности СТД «Петрович» Данил Скворцов.
Доработка в процессе
Как это нередко бывает, механизм введен, но реальный бизнес не может работать по новым правилам. Ошибки возникают на всех этапах из-за технических сбоев и разной степени готовности участников логистической цепочки. В итоге большое количество накладных остается без цифровой подписи. И это не издержки перехода системы на новые правила работы, а реальные технические недоработки, из-за которых в 2027 году мы можем столкнуться со значительным сужением рынка автоперевозок и, как следствие, ростом тарифов.
Требования к электронной транспортной накладной (ЭТрН; ФЗ-140) и способы их технической реализации уточнялись вплоть до запуска. Операторы дорабатывали свои решения, а компании одновременно перестраивали внутренние процессы и проверяли новые правила «в бою». Однако часть сценариев удалось полноценно испытать только после 1 сентября, когда применение электронных документов уже стало обязательным.
Ключевая проблема перехода на электронный формат — неясность, кто из участников цепочки за что отвечает. По сути, участники рынка вынуждены работать в условиях, когда нужно соблюдать новые требования и одновременно участвовать в доработке системы.
При этом объявить переходный период недостаточно — его необходимо закрепить в правовых документах, которыми будут руководствоваться контролирующие органы. Иначе при последующих проверках бизнес останется беззащитным: закон уже действует, а в документообороте наблюдаются постоянные технические сбои, при которых бизнес вынужден возвращаться к бумажным документам. В этом случае ответственность за недоработки переходного периода может лечь на участников рынка.
Проблемная цепочка
В оформлении электронной накладной участвуют грузоотправитель, перевозчик и грузополучатель. Однако, если хотя бы один из участников не подключился к оператору, не подписал свою часть документа или допустил ошибку, документооборот застопорится. А такие ситуации, увы, не редкость, ведь участники подошли к переходу с разным уровнем подготовки. Еще в августе этого года, по данным исследования логистической платформы ATI.SU, проведенного среди более чем 2,3 тыс. игроков рынка автомобильных грузоперевозок, только 5,3% опрошенных сообщили о том, что уже используют или тестируют ЭТрН.
Вот с таким критически низким уровнем готовности рынок стал осваивать цифру. В результате сегодня наиболее подготовленная компания вынуждена координировать всю цепочку и устранять ошибки, возникшие не на ее стороне. Это позволяет сохранить движение товаров, но не может стать постоянной моделью работы. Правила должны ясно определять, кто и в какой момент подписывает документ, кто исправляет ошибку и что происходит, если один из участников не выполнил свою часть работы.
Слабые места
Магистральная перевозка обычно проходит по линейному сценарию: груз приняли, доставили и передали получателю. На «последней миле» условия меняются постоянно. Клиент может принять только часть заказа, отказаться от отдельных товаров или изменить адрес. Один автомобиль может доставлять грузы в несколько точек, а решение приходится принимать непосредственно во время рейса. Абсолютное большинство крупных федеральных и региональных ритейлеров, развивающих e-commerce, работают с «последней милей».
Для бизнеса это не редкие исключения, а повседневная работа. Если переадресация, частичная приемка или исправление ошибки требуют звонков и ручного разбора, электронная накладная не упрощает доставку, а создает дополнительную нагрузку. Проверять систему нужно прежде всего на таких сценариях. Провести документ по идеальному маршруту недостаточно — он должен оставаться рабочим инструментом и тогда, когда условия перевозки меняются.
В настоящее время инфраструктурные операторы не успели адаптироваться к новым требованиям. Например, функционал переадресации грузов появился лишь в сентябре. Проблемы усугубились техническими ошибками (например, несовместимость флешек для подписи документов на iOS/Android).
Дефицит транспорта
Главная цель реформы — обеспечение прозрачности рынка через цифровизацию. При этом будем реалистами: для цифровизации нужно время. Если неадаптированные перевозчики уходят с рынка быстрее, чем им находится замена, возникает нехватка машин. Поставщики могут отказываться от самостоятельной доставки, а грузоотправителям приходится искать транспорт на уже перегруженном рынке или вывозить товары своими силами. Этот риск необходимо учитывать при внедрении цифровизации. Вместе с контролем отрасли нужны условия для развития легального автопарка. Иначе расходы добросовестных компаний вырастут, а дефицит транспорта отразится на всей цепочке поставок в России. В отдельных случаях компании лишились до 70% ранее доступного им автопарка, а услуги перевозчика, работающего в правовом поле, могут стоить примерно на 40% дороже.
Реестр перевозчиков
Следующим этапом станет запуск реестра перевозчиков. Он должен отделить компании, работающие законно, от тех, кто не соблюдает установленные требования. Однако до запуска необходимо определить, как реестр будет работать не только при выборе перевозчика, но и во время доставки. Если отсутствие ИНН перевозчика в реестре лишит его возможности подписывать ЭТрН или быть назначенным на перевозку, изменение статуса после погрузки может остановить уже начатый рейс. Тогда возникает несколько вопросов: можно ли завершить доставку, что произойдет с грузом в кузове и кто будет отвечать за нарушение обязательств?
Ответы должны появиться до запуска реестра. Необходимо определить, в какой момент фиксируется статус перевозчика, можно ли завершить уже начатую доставку и как защитить грузоотправителя и получателя от убытков, если статус контрагента изменился после отправки товара. Иначе есть риск повторить прежнюю ошибку — ввести обязательный механизм, а затем вырабатывать правила уже во время его работы.
Единые требования
Цифровая трансформация рынка требует не только подключения программных решений. Компаниям приходится менять внутренние процессы, настраивать электронные подписи, обучать сотрудников, подключать контрагентов и определять порядок действий в нестандартных ситуациях. Купить технологию недостаточно — ее нужно встроить в ежедневную работу.
На первом этапе это требует финансовых и организационных вложений. Их отдача зависит от того, насколько последовательно на новые процессы переходят все участники рынка. Если одна компания подготовилась, а ее контрагенты продолжают работать по старым правилам, значительная часть операций все равно выполняется вручную.
Единые требования позволят компаниям планировать расходы, выстраивать работу с партнерами и постепенно сокращать число ручных операций. Только в этом случае можно будет говорить о повышении эффективности логистики в целом.
После массового запуска внимание должно сместиться с количества созданных документов на качество их оформления. Оценивать нужно долю завершенных накладных, число ошибок, время на их исправление и объем работы, которую сотрудникам по-прежнему приходится выполнять вручную. Следующий этап реформы должен сократить число сбоев и разрывов между участниками. Результатом станут не миллионы электронных документов сами по себе, а снижение издержек и более предсказуемая работа всей логистической цепочки. Тезис о том, что цифровизация транспортного документооборота необходима, никто не оспаривает, но вводить новые требования следует вместе с готовыми техническими решениями и понятными правилами контроля.