В АвтоВАЗе ожидают, что перезапуск программ господдержки с декабря позволит поддержать продажи в том числе Lada Vesta и обновленных версий автомобилей семейства Niva. Господин Соколов не считает, что дополнительным сдерживающим фактором для продаж был выход на рынок Lada Azimut, ради которой покупатели могли отказаться от покупки уже доступных моделей.