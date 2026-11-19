Глава «АвтоВАЗа» спрогнозировал падение продаж Lada в ноябре ниже 30 тысяч штук
Пауза в программе льготного автокредитования не позволит Lada преодолеть отметку в 30 тыс. проданных машин в ноябре, считает глава АвтоВАЗа Максим Соколов. Он рассчитывает, что возобновление господдержки подстегнет спрос на машины отечественной марки в конце года.
По оценке компании, в сентябре было продано 32,3 тыс. Lada. В том же месяце Минпромторг приостановил меры господдержки. Данные о продажах в октябре АвтоВАЗ не публиковал. По подсчетам «Автостата», за прошлый месяц продажи легковых Lada были на уровне 29,7 тыс. штук.
В АвтоВАЗе ожидают, что перезапуск программ господдержки с декабря позволит поддержать продажи в том числе Lada Vesta и обновленных версий автомобилей семейства Niva. Господин Соколов не считает, что дополнительным сдерживающим фактором для продаж был выход на рынок Lada Azimut, ради которой покупатели могли отказаться от покупки уже доступных моделей.
«Мы учитываем, что после старта производства наращивание выпуска происходит постепенно. На большие объемы продаж Lada Azimut в декабре мы не рассчитываем»,— добавил Максим Соколов (цитата по «Интерфаксу»).
Программы льготного автокредитования и лизинга будут возобновлены с 1 декабря. В проекте бюджета на 2027 год на льготное автокредитование предусмотрено 7 млрд руб., на льготный лизинг — 17 млрд руб. Объем выделенных по двум программам средств сокращен в два раза.