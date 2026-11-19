Минтранс: специалисты оценивают ущерб Крымскому мосту после третьей атаки ВСУ
Специалисты проводят обследование Крымского моста, который подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
«Пострадавших в результате происшествия нет. Специалисты проведут оценку нанесенного ущерба», — говорится в сообщении министерства. О масштабах разрушений пока официально не сообщается.
К настоящему моменту известно, что мост закрыт для движения автомобильного и железнодорожного транспорта.
Крымский мост подвергался атакам ВСУ 16 и 17 ноября. После второй атаки СКР зафиксировал «повреждения конструкции» моста, автомобильное движение по нему было приостановлено. В правительстве заверяли, что объект могут восстановить в сжатые сроки. В ночь на 19 ноября мост снова подвергся атаке.