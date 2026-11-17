Крымский мост вновь подвергся атаке БПЛА
Крымский мост вновь подвергся атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развозжаев.
Движение по мосту снова приостановлено. Тем, кто сегодня ночью или утром планировал выезд из Севастополя на материковую часть России через мост, следует пока воздержаться от поездок.
«Прошу доверять только официальным источникам информации»,— отметил господин Развозжаев.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту организовали в реверсивном режиме после атаки Вооруженных сил Украины. Ночью 16 ноября движение по мосту временно приостанавливали. На объекте начались восстановительные работы, специалисты оценивали повреждения и возможность возобновления проезда.