В ночь на 17 ноября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские военные снова ударили по Крымскому мосту. Сейчас движение транспорта по мосту временно приостановлено. Главы Крыма и Севастополя призвали жителей и гостей полуострова не ездить в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов. Продажа автобусных билетов из Краснодарского края в Крым также временно приостановлена.