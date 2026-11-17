Песков: Крымский мост будет восстановлен
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Крымский мост будет восстановлен. Об атаке доложили президенту России Владимиру Путину, пишут «Известия».
«Никаких сомнений нет, что мост будет восстановлен и будет еще лучше прежнего», — заявил Дмитрий Песков.
По его словам, вице-премьер России Марат Хуснуллин доложил Владимиру Путину о повреждениях моста. В ближайшее время разработают план ремонта, его очередность и временные рамки.
В ночь на 17 ноября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские военные снова ударили по Крымскому мосту. Сейчас движение транспорта по мосту временно приостановлено. Главы Крыма и Севастополя призвали жителей и гостей полуострова не ездить в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов. Продажа автобусных билетов из Краснодарского края в Крым также временно приостановлена.