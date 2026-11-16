Атака ВСУ на Крымский мост. Главное

Ночью 16 ноября ВСУ атаковали Крымский мост. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, не уточнив, куда именно пришелся удар.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что обсудил ситуацию с Сергеем Аксеновым.

Движение по автомобильной части моста временно приостановили. Ограничения ориентировочно должны действовать до середины дня. Рассматривалась возможность запуска движения в реверсивном режиме.

Временное ограничение движения по Крымскому мосту повлияло на график поездов, следующих на полуостров.

В то же время, по данным Минтранса РФ, железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме.

По предварительной информации Минтранса, в результате атаки никто не пострадал.

На объекте начались восстановительные работы. Специалисты оценивали возможность возобновления автомобильного движения.

На подъездах к мосту со стороны Кубани организуют два пункта обогрева. Один разместят в районе Тамани, второй — рядом с досмотровым комплексом. Там водители смогут согреться и выпить горячего чая. Также установят биотуалеты.

Власти призвали водителей скорректировать планы поездок. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рекомендовал жителям учитывать ограничения и следить за официальными сообщениями.

Информацию о паромном сообщении между Крымом и портом Кавказ можно получить по телефону минтранса Крыма: +7-979-020-35-62.