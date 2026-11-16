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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

Атака ВСУ на Крымский мост. Главное

Движение по мосту остается ограничено

Виктор Коротаев / Коммерсантъ

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  • Ночью 16 ноября ВСУ атаковали Крымский мост. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, не уточнив, куда именно пришелся удар.

  • Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что обсудил ситуацию с Сергеем Аксеновым.

  • Движение по автомобильной части моста временно приостановили. Ограничения ориентировочно должны действовать до середины дня. Рассматривалась возможность запуска движения в реверсивном режиме.

  • Временное ограничение движения по Крымскому мосту повлияло на график поездов, следующих на полуостров.

  • В то же время, по данным Минтранса РФ, железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме.

  • По предварительной информации Минтранса, в результате атаки никто не пострадал.

  • На объекте начались восстановительные работы. Специалисты оценивали возможность возобновления автомобильного движения.

  • На подъездах к мосту со стороны Кубани организуют два пункта обогрева. Один разместят в районе Тамани, второй — рядом с досмотровым комплексом. Там водители смогут согреться и выпить горячего чая. Также установят биотуалеты.

  • Власти призвали водителей скорректировать планы поездок. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рекомендовал жителям учитывать ограничения и следить за официальными сообщениями.

  • Информацию о паромном сообщении между Крымом и портом Кавказ можно получить по телефону минтранса Крыма: +7-979-020-35-62.

  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал незначительными повреждения Крымского моста после атаки ВСУ.