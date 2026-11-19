Трамп пообещал заблокировать любое «глобалистское регулирование» ИИ
Президент США Дональд Трамп пообещал заблокировать любое «глобалистское регулирование» искусственного интеллекта (ИИ). По его словам, технология «почти полностью хороша», однако в ней есть «некоторые плохие элементы».
«Мы не хотим делать ничего, что могло бы уничтожить колоссальный потенциал этой технологии. Нам нужно следить за ней, проявлять осторожность и беречь ее»,— сказал американский президент на пленарном заседании форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне (цитата по CBS News).
Американский президент также заявил, что США привержены «росту и стабильности» в Азиатско-Тихоокеанском регионе и подчеркнул, что американская экономика «процветает так, как никогда прежде».
В сентябре руководители ведущих ИИ-разработчиков призвали замедлить разработки ради внедрения мер безопасности. Среди них — глава Anthropic Дарио Амодеи, Сэм Альтман из OpenAI и основатель xAI Илон Маск. По словам представителей Anthropic, есть опасения, что ИИ-боты могут «захватить весь интернет». Сам господин Трамп заявлял, что ИИ принесет больше пользы, чем вреда.