Минтранс оценивает последствия новой атаки на Крымский мост
После ночной атаки БПЛА на Крымском мосту приостановлено движение поездов, подтвердил Минтранс. По его данным, пострадавших нет.
«Приостановлено движение поездов по железнодорожной составляющей Крымского моста... Специалисты проводят оценку нанесенного ущерба»,— сообщили в ведомстве.
Крымский мост был атакован ВСУ 16 и 17 ноября. После второй атаки СКР сообщил, что зафиксированы «повреждения конструкции» моста. Автомобильное движение по нему было приостановлено. В правительстве уверяли, что мост могут восстановить в сжатые сроки. Сегодня ночью он снова подвергся атаке.