Дмитрий Песков работает с Владимиром Путиным уже больше 25 лет. Он перешел на работу в пресс-службу главы государства в 2000 году — во время первого президентского срока Владимира Путина. Дмитрий Песков оставался пресс-секретарем Владимира Путина, когда тот был премьер-министром в 2008-2012 годах. В 2012 году господин Песков назначен замглавы администрации президента — пресс-секретарем президента.