Золото опускалось ниже $3,7 тыс. за унцию впервые с сентября 2025 года
Декабрьский фьючерс на золото снизился до $3,69 тыс. за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов на бирже Comex. Стоимость драгметалла опускалась ниже отметки в $3,7 тыс. впервые с 19 сентября 2025 года. По состоянию на 8:10 мск золото торгуется на уровне $3,72 тыс.
В октябре стоимость золота впервые за 13 месяцев опустилась ниже уровня $3,9 тыс. за унцию. С начала осени на мировом рынке металл подешевел более чем на 13%, в России потери превысили 16%. Золото находится под давлением высоких долларовых ставок. Аналитики допускают повышение стоимости металла до конца года вплоть до $4-4,3 тыс. за унцию, но при условии снижения мировой инфляции и смягчения риторики ФРС США.