В октябре стоимость золота впервые за 13 месяцев опустилась ниже уровня $3,9 тыс. за унцию. С начала осени на мировом рынке металл подешевел более чем на 13%, в России потери превысили 16%. Золото находится под давлением высоких долларовых ставок. Аналитики допускают повышение стоимости металла до конца года вплоть до $4-4,3 тыс. за унцию, но при условии снижения мировой инфляции и смягчения риторики ФРС США.