Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не стали делать совместных заявлений для журналистов по итогам их двусторонней встречи на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. Это была их первая встреча после переговоров в Анкоридже, которые прошли в августе 2025 года.