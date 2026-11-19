Путин и Трамп не стали делать совместных заявлений после встречи в Шэньчжэне
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не стали делать совместных заявлений для журналистов по итогам их двусторонней встречи на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. Это была их первая встреча после переговоров в Анкоридже, которые прошли в августе 2025 года.
Сегодняшняя встреча прошла после пленарного заседания саммита АТЭС. Беседа продлилась меньше часа. Она началась в 07:15 мск, а завершилась около 08:00 мск. О чем беседовали президенты, не раскрывается.
В беседе с российской стороны участвовали: глава МИДа Сергей Лавров, глава Минфина Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков, гендиректор РФПИ, спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. С американской стороны: госсекретарь Марко Рубио, глава Минфина Скотт Бессент.