Минфин начала разработку правил бухучета криптовалют
Минфин работает над правилами бухгалтерского учета криптовалют — тема войдет в ежегодные рекомендации аудиторам, сообщил директор департамента регулирования бухучета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина Леонид Шнейдман в интервью «Эксперту». «Мы работаем в этом направлении. Правительство поставило такую задачу в основных направлениях государственной политики, и эта тема также будет отражена в рекомендациях»,— сказал он.
По словам господина Шнейдмана, главная сложность — отсутствие устоявшейся практики, «в разных странах применяются разные подходы». Ключевая задача, которую ставит Минфин, — «сформировать достоверную информацию об этих активах». Ведомство ежегодно выпускает рекомендации аудиторам о том, на что обратить внимание в очередном сезоне. В следующем выпуске, который выйдет через один-два месяца, Минфин впервые затронет тему искусственного интеллекта и, как следует из интервью, вопрос учета криптовалют. Детальных требований пока не будет — обозначат общие риски.
Леонид Шнейдман отметил, что работа над рекомендациями — «довольно длительный процесс»: Минфин обобщает практику прошедшего аудиторского сезона, обращения, поступавшие в ведомство, вопросы к аудиторам и новые явления. Ранее правительство утвердило основные направления госполитики в сфере бухучета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности. В их числе — завершение до 2030 года разработки базового комплекта федеральных стандартов бухучета, сопоставимых с МСФО.