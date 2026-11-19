По словам господина Шнейдмана, главная сложность — отсутствие устоявшейся практики, «в разных странах применяются разные подходы». Ключевая задача, которую ставит Минфин, — «сформировать достоверную информацию об этих активах». Ведомство ежегодно выпускает рекомендации аудиторам о том, на что обратить внимание в очередном сезоне. В следующем выпуске, который выйдет через один-два месяца, Минфин впервые затронет тему искусственного интеллекта и, как следует из интервью, вопрос учета криптовалют. Детальных требований пока не будет — обозначат общие риски.