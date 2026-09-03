Путин потребовал не допускать «закручивания гаек» для бизнеса

Президент Владимир Путин потребовал избавляться от бюрократических барьеров для бизнеса. Он считает важным не допускать избыточного контроля и «закручивания гаек».

«Нельзя, даже бессмысленно, вводить налоговые льготы и одновременно, что называется закручивать гайки в виде дополнительных проверок избыточного контроля и надзора... Полагаю, что коллеги из профильных министерств и ведомств услышат этот посыл»,— отметил господин Путин на пленарном заседании ВЭФ.

По мнению президента, условия для развития бизнеса на Дальнем Востоке и в российской Арктике — беспрецедентны в сравнении со многими соседними странами региона. Владимир Путин уточнил, что налоговые и таможенные льготы, а также инфраструктурная поддержка — это «далеко не все, что государство может и должно сделать» для повышения деловой активности.

В марте президент на коллегии Генпрокуратуры потребовал усилить защиту прав предпринимателей и не допускать избыточных проверок. Господин Путин подчеркнул, что сокращение проверок не должно идти в ущерб защите прав потребителей. Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что Ростехнадзору следует сокращать административную нагрузку на компании, которые работают без нарушений.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Бизнесу дадут шанс на исправление».