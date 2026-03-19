Путин призвал прокуратуру не допускать избыточных проверок бизнеса

Президент России Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры потребовал от ведомства усилить защиту прав предпринимателей и не допускать избыточных проверок. Он напомнил, что в прошлом году надзорные органы перешли на риск-ориентированный подход, что позволило сократить количество инспекций, тормозящих работу предприятий.

Господин Путин подчеркнул необходимость и дальше анализировать результаты этой работы и убирать мешающие бизнесу административные барьеры. Особое внимание, по его словам, следует уделить средним и малым производствам — это критически важно для экономического суверенитета страны.

При этом президент указал, что сокращение проверок не должно идти в ущерб защите прав потребителей. «Прошу и дальше действовать в этой сфере продуманно и взвешенно, проводить оптимальное число проверочных мероприятий и при этом обеспечить надежную защиту прав потребителей»,— сказал Владимир Путин.

