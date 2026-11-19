На саммите АТЭС завершились переговоры Путина и Трампа
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп завершили переговоры на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Это была первая двусторонняя встреча глав двух государств после переговоров в Анкоридже на Аляске в августе 2025 года.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа длилась почти час. Перед началом переговоров президент США назвал российского коллегу своим другом. Он также похвалил работу пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что рад видеть Дональда Трампа.
На сегодня также запланированы трехсторонние переговоры господ Путина и Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Повестка встречи официально не раскрывалась, однако, по словам американского президента, планируется обсудить ситуацию вокруг Украины и Ирана, а также денуклеаризацию.