ВСУ вновь атаковали Крымский мост
Аксенов: ВСУ вновь атаковали Крымский мост
Вооруженные силы Украины вновь атаковали Крымский мост, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение транспорта по мосту остановлено.
Сергей Аксенов также призвал жителей Крыма воздержаться от поездок в направлении моста. Оперативный центр, который информирует о работе Крымского моста, сообщал, что движение автомобилей остановлено с 23:54 мск 16 ноября. После полуночи МЧС предупреждало о ракетной опасности в Крыму и Краснодарском крае.
В предыдущий раз Крымский мост подвергался атаке в ночь на 16 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что мост получил незначительные повреждения.