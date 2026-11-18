В конце октября «Ъ-Черноземье» сообщал, что Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о теракте после атаки беспилотников ВСУ на Воронежскую область 26 октября. В результате ударов погибли три человека. Также произошли пожары на нескольких промышленных предприятиях, в бизнес-центре, многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе, были повреждены или полностью уничтожены свыше 250 транспортных средств. Почти во всех районах областного центра зафиксировали разрушения фасадов и окон. На станции Сомово был поврежден вагон пассажирского поезда №11 Анапа — Москва, в результате чего пострадали как минимум пять человек. В поезде также ехали футболисты московского «Локомотива», раненых среди них не было.