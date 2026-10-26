СКР возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Воронежскую область

По словам главы региона, значительное число пострадавших, в том числе двое тяжелораненых, находились в поезде, попавшем под удар в левобережном пригороде. В РЖД уточнили, что на станции Сомово был поврежден вагон фирменного премиального поезда №11 Анапа—Москва. По расписанию 26 октября состав должен был прибыть в Придачу (Воронеж-Южный) в 5:40 и после пятиминутной стоянки продолжить путь в столицу. По сообщению властей, на него упали обломки БПЛА.