В Воронеже после атаки БПЛА повреждены свыше 250 автомобилей и десятки домов
После массированной атаки БПЛА в Воронеже повреждены или полностью уничтожены свыше 250 транспортных средств. При обследовании жилой застройки повреждения выявили в нескольких десятках многоквартирных домов. Пострадал и частный сектор: отдельные здания получили существенные повреждения. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин в своем канале в «Максе».
Владельцам квартир разрешат самостоятельно заказать остекление с последующей компенсацией расходов. Необходимые правовые акты поручено подготовить на этой неделе. В них определят перечень документов для возмещения затрат и допустимую стоимость работ. Мера касается только жилых помещений: подъезды и другие общедомовые пространства будут восстанавливать отдельно.
Управляющим организациям также поручено проверить подачу тепла во все пострадавшие квартиры и постоянно контролировать температурный режим.
В городе работают несколько пунктов временного размещения. Пока жители Воронежа не выразили желания остаться в них . При необходимости обратиться за размещением можно по номеру 112 или в районные управы:
Ленинский район: +7 (919) 180-58-36, +7 (473) 206-91-12;
Левобережный район: +7 (900) 963-72-70;
Железнодорожный район: +7 (915) 581-32-18, +7 (473) 223-07-35;
Центральный район: +7 (920) 407-08-05;
Советский район: +7 (952) 106-86-45, +7 (473) 263-04-04;
Коминтерновский район: +7 (992) 057-90-41, +7 (473) 206-78-25, +7 (473) 206-76-89, +7 (473) 206-78-34, +7 (473) 206-52-83, +7 (473) 206-76-42.
По уточненным данным, в Воронежской области в результате ударов ВСУ в ночь на 26 октября погибли три человека, еще 39 пострадали.