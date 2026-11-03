В воронежских больницах остаются четверо раненых после массированной атаки ВСУ
В медицинских учреждениях Воронежской области остаются четверо из 12 госпитализированных в результате массированной атаки БПЛА на Воронежскую область 26 октября. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Всего при ударе были ранены 44 мирных жителя.
Пациента, который ранее находился в реанимации, готовят к переводу в профильное отделение.
После публикации ведомства от 28 октября, когда в больницах оставались десять совершеннолетних пострадавших, еще шесть человек выписали на амбулаторное лечение по месту жительства.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о теракте после атаки беспилотников ВСУ на Воронежскую область 26 октября. В результате ударов погибли три человека. Также произошли пожары на нескольких промышленных предприятиях, в бизнес-центре, многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе, повреждены или полностью уничтожены свыше 250 транспортных средств. Почти во всех районах областного центра зафиксированы повреждения фасадов и окон. На станции Сомово был поврежден вагон пассажирского поезда №11 Анапа — Москва. В результате пострадали как минимум пять человек. В поезде также ехали футболисты московского «Локомотива», раненных среди них не было.