В воронежских больницах остаются четверо раненых после массированной атаки ВСУ

В медицинских учреждениях Воронежской области остаются четверо из 12 госпитализированных в результате массированной атаки БПЛА на Воронежскую область 26 октября. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Всего при ударе были ранены 44 мирных жителя.