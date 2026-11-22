WSJ: Трамп раздумывал над увольнением министра Лютника из-за связей с Эпштейном
Президент США Дональд Трамп в начале 2026 года был близок к решению отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника, сообщила газета The Wall Street Journal.
По словам источников издания, угроза увольнения господина Лютника возникла после того, как он публично признал, что посещал частный остров финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления.
Однако позже Говард Лютник, миллиардер и бывший глава финансовой компании Cantor Fitzgerald, пожертвовал $25 млн на строительство президентской библиотеки Трампа. После этого, по утверждению WSJ, американский лидер перестал обсуждать идею замены министра.
При этом газета не утверждает, что между пожертвованием и решением оставить Лютника в должности имела место какая-либо причинно-следственная связь.