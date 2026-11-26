В Харькове под удар попала подстанция 330 кВ, в Зеленом Гае Днепропетровской области — 150 кВ, в Радомышле Житомирской области — 110 кВ, указано в сообщении. По данным ведомства, эти объекты снабжают электричеством объекты военно-промышленного комплекса Украины.