Минобороны России сообщило об ударах по трем электроподстанциям на Украине
Вооруженные силы России атаковали беспилотниками три электроподстанции на Украине и сухогруз в Черном море. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
В Харькове под удар попала подстанция 330 кВ, в Зеленом Гае Днепропетровской области — 150 кВ, в Радомышле Житомирской области — 110 кВ, указано в сообщении. По данным ведомства, эти объекты снабжают электричеством объекты военно-промышленного комплекса Украины.
Сухогруз был поражен южнее Одессы. Как подчеркнули в российском Минобороны, судно перевозило грузы двойного назначения для обеспечения вооруженных сил Украины.