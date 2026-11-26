Речь идет о поединке, условия которого оба его потенциальных участника называли согласованными. Была даже обнародована его дата — 6 февраля будущего года. В этом бою на кону должен был стоять титул чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в полусреднем весе (до 66,7 кг), принадлежащий Гарсии. Но интерес к нему обеспечивал не столько его формальный статус, сколько специфика состава. 28-летний Райан Гарсия входит в число наиболее ярких звезд современного бокса. А вот Флойда Мейуэзера звездой современной сложно назвать: ему скоро исполнится 50, а последний официальный поединок он провел еще в 2017 году, с тех пор участвуя исключительно в показательных. Зато в пору расцвета Мейуэзер был не просто знаменитостью, а настоящей иконой бокса. В его послужном списке нет ни единой осечки в 50 поединках, зато в нем множество побед над топовыми оппонентами.