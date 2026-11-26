Легенду не пускают за канаты
Флойду Мейуэзеру блокируют бой против Райана Гарсии из-за невыполнения контрактных обязательств
Знаменитого американского боксера Флойда Мейуэзера продолжают преследовать проблемы. Компания CSI Sports пообещала «заблокировать» уже почти анонсированный бой не допустившего в профессиональном боксе ни единой осечки ветерана против современной суперзвезды Райана Гарсии из-за невыполнения Мейуэзером данных ранее контрактных обязательств. Они связаны с так и не воплотившимися в реальность его поединками против других легенд — Мэнни Пакьяо и Майка Тайсона. Этот конфликт грозит ухудшить и без того уже, кажется, очень сложное финансовое положение спортсмена, который когда-то прославился в том числе умением извлекать из своих выступлений колоссальные доходы и заработал за карьеру более $1 млрд.
Компания CSI Sports опубликовала 25 ноября заявление, из которого следует, что она будет «блокировать» проведение боя между американцами Флойдом Мейуэзером и Райаном Гарсией. Причиной названо невыполнение Мейуэзером «контрактных обязательств» перед ней.
Речь идет о поединке, условия которого оба его потенциальных участника называли согласованными. Была даже обнародована его дата — 6 февраля будущего года. В этом бою на кону должен был стоять титул чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в полусреднем весе (до 66,7 кг), принадлежащий Гарсии. Но интерес к нему обеспечивал не столько его формальный статус, сколько специфика состава. 28-летний Райан Гарсия входит в число наиболее ярких звезд современного бокса. А вот Флойда Мейуэзера звездой современной сложно назвать: ему скоро исполнится 50, а последний официальный поединок он провел еще в 2017 году, с тех пор участвуя исключительно в показательных. Зато в пору расцвета Мейуэзер был не просто знаменитостью, а настоящей иконой бокса. В его послужном списке нет ни единой осечки в 50 поединках, зато в нем множество побед над топовыми оппонентами.
Что CSI Sports имеет в виду под контрактными обязательствами, понятно, поскольку еще в июне она подавала за их игнорирование судебный иск против Флойда Мейуэзера.
В нем фигурировал договор, заключенный Мейуэзером с компанией ранее. Он предусматривал его поединки против других легенд. Одна — это филиппинец Мэнни Пакьяо, с которым американец в 2015 году провел самый кассовый бой в истории (он сгенерировал поступления на общую сумму около $600 млн). Другая — великий супертяжеловес Майк Тайсон. Однако дело ограничилось громкими заявлениями Мейуэзера об этих матчах. В реальность они не воплотились.
CSI Sports утверждает, что выплатила Флойду Мейуэзеру авансом $4,5 млн за эти бои. Кроме того, она гарантировала ему 14-миллионный гонорар за встречу с Тайсоном и 35-миллионный за встречу с Пакьяо, а еще пообещала долю от продажи прав на их показ. Из-за этого иска уже сорвался бой Мейуэзера с известным кикбоксером Майком Замбидисом, который был запланирован на конец июня.
Новые претензии, кажется, грозят превратить в катастрофическое финансовое положение спортсмена, который, помимо собственно побед на ринге, прославился уникальным умением конвертировать их в колоссальные доходы. За карьеру Флойд Мейуэзер заработал примерно $1,3 млрд. Но, как выяснилось, боксер был не слишком аккуратен в ведении дел.
В прошлом году издание Business Insider, проанализировавшее активы и пассивы спортсмена, сообщило, что он испытывает трудности, вызванные неудачными вложениями в недвижимость и тратами на роскошный образ жизни. Ситуация оказалась настолько непростой, что Мейуэзер был вынужден занимать под залог активов, чтобы покрыть убытки. При этом у него возникают долги уже и перед налоговой службой. Она выставила ему счет на $7,2 млн, недоплаченных в 2018 и 2023 годах. А в июне 2026-го Мейуэзера и вовсе обвинили в краже и мошенничестве: спортсмен выписал необеспеченный чек на $200 тыс. при покупке очередных часов, а потом избегал продавца, пытавшегося урегулировать дело без привлечения полиции.
Сам боксер утверждает, что стал жертвой предательства и обмана.
Он обвинил руководство телеканала Showtime, который транслировал бои Флойда Мейуэзера в период его расцвета, в краже почти $350 млн.