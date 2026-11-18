В правительстве заявили о принятии мер для обеспечения поставок грузов в Крым
Правительство принимает все необходимые меры для обеспечения логистики жителей Крыма после атак на Крымский мост, заявил вице-премьер России Андрей Никитин. По его словам, властям приходится принимать «в том числе небанальные решения».
«Принимаются все меры по обеспечению достаточной и надежной логистики для жителей Крыма, жителей прилегающих регионов и обеспечению Крыма необходимыми грузами... Крым будет обеспечен и грузами, и люди будут иметь возможность попасть в другие субъекты»,— сказал господин Никитин на транспортной неделе (цитата по «Интерфаксу»).
Крымский мост 16 и 17 ноября подвергся атакам ВСУ. После второй атаки СКР сообщил, что зафиксированы «повреждения конструкции» моста. В правительстве уверяют, что мост могут восстановить в сжатые сроки. В Минтрансе допустили использование паромов как альтернативы мосту. На альтернативном маршруте — трассе Р-280, также попавшей под обстрел,— усиливают меры безопасности.