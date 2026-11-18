«У меня недостаточно хищный взгляд»
Анна Кулецкая — о цифровых стандартах красоты
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У людей всегда находился повод быть недовольными своей внешностью. Раньше для этого требовалось хотя бы зеркало или мнение со стороны, а теперь достаточно смартфона. В интернете набирают все большую популярность сервисы, которые проводят аудит лица. Они оценивают симметрию глаз, форму носа и линию челюсти, измеряют высоту лба и выставляют баллы за привлекательность.
Некоторые идут дальше и предлагают персональный план улучшений, вплоть до пластических операций. По данным Vogue, приложения LooksMax AI и Umax скачали более 10 млн раз каждое. Есть и премиальные варианты, например британский Qoves. Он использует десятки и даже сотни параметров, чтобы оценить отдельные черты лица и их сочетание. Один из журналистов заплатил за такой разбор $150 и получил отчет на 12 тыс. слов. Его внешность в целом оценили как гармоничную, но посоветовали сменить прическу и уходовую косметику, задуматься о ботоксе, филлерах и коррекции подбородка.
Это направление существует в рамках looksmaxxing, то есть стремления максимально улучшить свою внешность. Теперь коммерческие сервисы предлагают сделать этот процесс более персональным и научным. Правда, научность здесь довольно условная. У привлекательности нет какой-то математической формулы, а красота — в глазах смотрящего. Алгоритмы же опираются на ограниченный набор фотографий и заданные разработчиком критерии. В итоге, как пишут СМИ, они могут выдавать узкий результат и отдавать предпочтение, например, европеизированным чертам.
Я тоже попробовала провести аудит в нескольких таких приложениях, и их мнения разошлись. Например, одно решило, что у меня недостаточно хищный взгляд для моей формы лица, другое обратило внимание на подбородок, который далек от идеала. Средний балл привлекательности — 7,7. А почему не восемь? За полноценный вердикт надо было заплатить… Так что вопрос останется без ответа.