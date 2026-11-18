Некоторые идут дальше и предлагают персональный план улучшений, вплоть до пластических операций. По данным Vogue, приложения LooksMax AI и Umax скачали более 10 млн раз каждое. Есть и премиальные варианты, например британский Qoves. Он использует десятки и даже сотни параметров, чтобы оценить отдельные черты лица и их сочетание. Один из журналистов заплатил за такой разбор $150 и получил отчет на 12 тыс. слов. Его внешность в целом оценили как гармоничную, но посоветовали сменить прическу и уходовую косметику, задуматься о ботоксе, филлерах и коррекции подбородка.